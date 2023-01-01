Знову втрата: поліг волинянин Сергій Медведюк
Сьогодні, 15:40
У Маневицьку громаду на Волині з фронту надійшла страшна звістка – загинув краянин, військовослужбовець Сергій Медведюк.
Про це у фейсбуці повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.
За його словами, 25 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання на Харківщині загинув житель села Черськ Сергій Медведюк. 27-річний старший бойовий медик, мужній воїн з вересня 2022 року гідно захищав державу від навали рашистів і загинув, як справжній патріот та достойний син України.
«У чорній від горя тузі мама Наталія Антонівна, батько Василь Герасимович, сестри Оксана, Тетяна, брат Іван, який нині захищає українську землю від окупанта, уся родина. В цю гірку мить розділяю важке горе з рідними та схиляю голову в скорботі. Вічна та світла пам’ять Герою!» - зазначив селищний голова.
Про час зустрічі автомобіля з тілом полеглого бійця на рідній Маневиччині, про дату та час поховання буде повідомлено згодом.
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Про це у фейсбуці повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.
За його словами, 25 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання на Харківщині загинув житель села Черськ Сергій Медведюк. 27-річний старший бойовий медик, мужній воїн з вересня 2022 року гідно захищав державу від навали рашистів і загинув, як справжній патріот та достойний син України.
«У чорній від горя тузі мама Наталія Антонівна, батько Василь Герасимович, сестри Оксана, Тетяна, брат Іван, який нині захищає українську землю від окупанта, уся родина. В цю гірку мить розділяю важке горе з рідними та схиляю голову в скорботі. Вічна та світла пам’ять Герою!» - зазначив селищний голова.
Про час зустрічі автомобіля з тілом полеглого бійця на рідній Маневиччині, про дату та час поховання буде повідомлено згодом.
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