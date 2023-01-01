Знову втрата: поліг волинянин Сергій Медведюк

Знову втрата: поліг волинянин Сергій Медведюк
У Маневицьку громаду на Волині з фронту надійшла страшна звістка – загинув краянин, військовослужбовець Сергій Медведюк.

Про це у фейсбуці повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.

За його словами, 25 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання на Харківщині загинув житель села Черськ Сергій Медведюк. 27-річний старший бойовий медик, мужній воїн з вересня 2022 року гідно захищав державу від навали рашистів і загинув, як справжній патріот та достойний син України.
Знову втрата: поліг волинянин Сергій Медведюк

«У чорній від горя тузі мама Наталія Антонівна, батько Василь Герасимович, сестри Оксана, Тетяна, брат Іван, який нині захищає українську землю від окупанта, уся родина. В цю гірку мить розділяю важке горе з рідними та схиляю голову в скорботі. Вічна та світла пам’ять Герою!» - зазначив селищний голова.

Про час зустрічі автомобіля з тілом полеглого бійця на рідній Маневиччині, про дату та час поховання буде повідомлено згодом.

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Теги: загиблі, війна
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