Знову втрата: поліг волинянин Сергій Медведюк

У Маневицьку громаду на Волині з фронту надійшла страшна звістка – загинув краянин, військовослужбовецьПро це у фейсбуці повідомив Маневицький селищний головаЗа його словами, 25 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання на Харківщині загинув житель села Черськ Сергій Медведюк. 27-річний старший бойовий медик, мужній воїн з вересня 2022 року гідно захищав державу від навали рашистів і загинув, як справжній патріот та достойний син України.«У чорній від горя тузі мама, батько, сестри, брат, який нині захищає українську землю від окупанта, уся родина. В цю гірку мить розділяю важке горе з рідними та схиляю голову в скорботі. Вічна та світла пам’ять Герою!» - зазначив селищний голова.Про час зустрічі автомобіля з тілом полеглого бійця на рідній Маневиччині, про дату та час поховання буде повідомлено згодом.