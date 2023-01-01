Ковельчан кличуть на громадські слухання щодо впровадження е-квитка у міському транспорті
Сьогодні, 15:30
У Ковелі 29 листопада відбудуться громадські слухання щодо впровадження електронного квитка у міському транспорті.
Про це повідомив мер Ковеля Ігор Чайка.
"Маємо намір у перспективі впроваджувати електронний квиток у громадському транспорті Ковеля. Хочемо почути конструктивну позицію громади з цього приводу.
Тому запрошуємо на громадські слухання з обговорення проєкту рішення виконавчого комітету Ковельської міської ради «Про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті Ковельської територіальної громади», - йдеться в повідомленні.
Громадські слухання відбудуться завтра, 29 листопада, о 10:00 у сесійній залі Ковельської міської ради (вул.Незалежності, 73).
Нагадаємо, що з 1 вересня 2023 року проїзд у громадському транспорті Володимира можна оплачувати лише безготівково – за допомогою електронного квитка, банківської картки чи мобільного застосунку.
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Про це повідомив мер Ковеля Ігор Чайка.
"Маємо намір у перспективі впроваджувати електронний квиток у громадському транспорті Ковеля. Хочемо почути конструктивну позицію громади з цього приводу.
Тому запрошуємо на громадські слухання з обговорення проєкту рішення виконавчого комітету Ковельської міської ради «Про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті Ковельської територіальної громади», - йдеться в повідомленні.
Громадські слухання відбудуться завтра, 29 листопада, о 10:00 у сесійній залі Ковельської міської ради (вул.Незалежності, 73).
Нагадаємо, що з 1 вересня 2023 року проїзд у громадському транспорті Володимира можна оплачувати лише безготівково – за допомогою електронного квитка, банківської картки чи мобільного застосунку.
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