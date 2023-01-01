Ковельчан кличуть на громадські слухання щодо впровадження е-квитка у міському транспорті





Про це Ігор Чайка.



"Маємо намір у перспективі впроваджувати електронний квиток у громадському транспорті Ковеля. Хочемо почути конструктивну позицію громади з цього приводу.



Тому запрошуємо на громадські слухання з обговорення проєкту рішення виконавчого комітету Ковельської міської ради «Про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті Ковельської територіальної громади», - йдеться в повідомленні.



Громадські слухання відбудуться завтра, 29 листопада, о 10:00 у сесійній залі Ковельської міської ради (вул.Незалежності, 73).



Нагадаємо, що з 1 вересня 2023 року проїзд у громадському транспорті Володимира можна оплачувати лише безготівково – за допомогою електронного квитка, банківської картки чи мобільного застосунку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі 29 листопада відбудуться громадські слухання щодо впровадження електронного квитка у міському транспорті.Про це повідомив мер Ковеля"Маємо намір у перспективі впроваджувати електронний квиток у громадському транспорті Ковеля. Хочемо почути конструктивну позицію громади з цього приводу.Тому запрошуємо на громадські слухання з обговорення проєкту рішення виконавчого комітету Ковельської міської ради «Про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті Ковельської територіальної громади», - йдеться в повідомленні.Громадські слухання відбудуться завтра, 29 листопада, о 10:00 у сесійній залі Ковельської міської ради (вул.Незалежності, 73).Нагадаємо, що з 1 вересня 2023 року проїзд у громадському транспорті Володимира можна оплачувати лише безготівково –, банківської картки чи мобільного застосунку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію