Ковельчан кличуть на громадські слухання щодо впровадження е-квитка у міському транспорті

Ковельчан кличуть на громадські слухання щодо впровадження е-квитка у міському транспорті
У Ковелі 29 листопада відбудуться громадські слухання щодо впровадження електронного квитка у міському транспорті.

Про це повідомив мер Ковеля Ігор Чайка.

"Маємо намір у перспективі впроваджувати електронний квиток у громадському транспорті Ковеля. Хочемо почути конструктивну позицію громади з цього приводу.

Тому запрошуємо на громадські слухання з обговорення проєкту рішення виконавчого комітету Ковельської міської ради «Про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті Ковельської територіальної громади», - йдеться в повідомленні.

Громадські слухання відбудуться завтра, 29 листопада, о 10:00 у сесійній залі Ковельської міської ради (вул.Незалежності, 73).

Нагадаємо, що з 1 вересня 2023 року проїзд у громадському транспорті Володимира можна оплачувати лише безготівково – за допомогою електронного квитка, банківської картки чи мобільного застосунку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Ковель, е-квиток
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Веганські, безглютенові солодощі луцького бренду GoodMood Food підкорюють Україну
«Важко перемкнути важіль з воїна та вбивці у чоловіка та батька»: досвід ветерана армії США
Керівники медзакладів на Волині наживалися на «відкатах»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Знову втрата: поліг волинянин Сергій Медведюк
Сьогодні, 15:40
Героя з Донеччини Володимира Супруна поховали на Волині
Сьогодні, 15:31
Ковельчан кличуть на громадські слухання щодо впровадження е-квитка у міському транспорті
Сьогодні, 15:30
На Волині – нова смерть від коронавірусу
Сьогодні, 15:15
Україні потрібно готуватися до посилення бойових дій і ракетних атак росії, – Генсек НАТО
Сьогодні, 15:00
Схожі новини
На Волині 20-річний уродженець Запоріжжя вкрав у провідниці банківські картки та телефон На Волині 20-річний уродженець Запоріжжя вкрав у провідниці банківські картки та телефон
27 листопад, 17:07
Волинське місто отримало 2 сміттєвози. ФОТО Волинське місто отримало 2 сміттєвози. ФОТО
24 листопад, 02:17
На Волині патрульні допомогли врятувати чоловіка з інсультом, який був закритий у будинку. ВІДЕО На Волині патрульні допомогли врятувати чоловіка з інсультом, який був закритий у будинку. ВІДЕО
21 листопад, 20:58
Через митний пост «Ковель» намагались незаконно провезти деревину Через митний пост «Ковель» намагались незаконно провезти деревину
21 листопад, 11:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Там найважчі пацієнти – з мінно-вибуховими травмами», – лікар з Волині допомагав у Запоріжжі рятувати життя
Сьогодні, 16:45
 0
На центральній вулиці Луцька авто збило 11-річну дитину
Сьогодні, 16:26
 0
Волинська ОВА нагадала, що скандальна постанова КМУ набирає чинності
Сьогодні, 16:15
 0
Не витримало серце: помер Герой з Волині Анатолій Веремчук
Сьогодні, 16:14
 0
Обстріл Сумщини: загинула 7-річна дівчинка
Сьогодні, 15:59
 0
Медіа
відео
1/8