Жителі ще одного волинського міста більше не зможуть розраховуватися в маршрутках готівкою





Про це повідомили на



Перехідний період впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду розпочався 1 червня. Упродовж трьох місяців мешканці громади, що належать до пільгових категорій, отримали безплатні електронні квитки для проїзду, а батьки дітей віком від 6 до 14 років за зверненням до дирекцій шкіл почали оформляти учнівські квитки.



«Принагідно спростовуємо чутки щодо пільгового перевезення: проїзд пільговиків у маршрутному транспорті обмежуватись не буде, адже наразі обмеження стосується кількості поїздок на місяць, за які перевізники отримуватимуть компенсацію з бюджету громади», – ідеться у повідомленні.



Визначено, що на кожного пільговика, який отримав електронний квиток (таких у громаді 4 тисячі) щомісяця буде виділятись 10 поїздок. Проте якщо пасажир-пільговик використав цей ліміт, він все одно може скористатись своїм правом на безоплатний проїзд, навіть якщо на валідаторі висвічується «недостатньо коштів» (щодо цього наразі розробляються певні технічні рішення).



«Що ж до учнівських електронних квитків, то діти від 6 до 14 років, можуть без обмежень оплачувати ними за проїзд, вартість якого лишається на тому ж рівні – 6 гривень за поїздку», – додають у громаді.



Решта мешканців громади можуть придбати картку для проїзду (її вартість становить 80 грн) у терміналах, що розташовані у ЦНАПі та супермаркетах «Сім 23» (на вул. Ковельській та на площі Героїв). Поповнити їх можна у цих же терміналах, а також у терміналах EasyPay.



Окрім цього, оплачувати за проїзд та поповнювати картки можна банківською карткою з чіпом чи за допомогою технології NFC, а також, завантаживши на телефон застосунок CityCard (вартість користування на місяць складає одну гривню). Зауважують, що на приміських маршрутах (тобто на тих, що виходять за межі міста) оплатити за проїзд можна лише електронним квитком.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 1 вересня 2023 року проїзд у громадському транспорті Володимира можна буде оплачувати лише безготівково – за допомогою електронного квитка, банківської картки чи мобільного застосунку. Тобто оплата готівкою у маршрутках уже наприкінці цього тижня порушуватиме чинні правила перевезення.Про це повідомили на сайті міста Перехідний період впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду розпочався 1 червня. Упродовж трьох місяців мешканці громади, що належать до пільгових категорій, отримали безплатні електронні квитки для проїзду, а батьки дітей віком від 6 до 14 років за зверненням до дирекцій шкіл почали оформляти учнівські квитки.«Принагідно спростовуємо чутки щодо пільгового перевезення: проїзд пільговиків у маршрутному транспорті обмежуватись не буде, адже наразі обмеження стосується кількості поїздок на місяць, за які перевізники отримуватимуть компенсацію з бюджету громади», – ідеться у повідомленні.Визначено, що на кожного пільговика, який отримав електронний квиток (таких у громаді 4 тисячі) щомісяця буде виділятись 10 поїздок. Проте якщо пасажир-пільговик використав цей ліміт, він все одно може скористатись своїм правом на безоплатний проїзд, навіть якщо на валідаторі висвічується «недостатньо коштів» (щодо цього наразі розробляються певні технічні рішення).«Що ж до учнівських електронних квитків, то діти від 6 до 14 років, можуть без обмежень оплачувати ними за проїзд, вартість якого лишається на тому ж рівні – 6 гривень за поїздку», – додають у громаді.Решта мешканців громади можуть придбати картку для проїзду (її вартість становить 80 грн) у терміналах, що розташовані у ЦНАПі та супермаркетах «Сім 23» (на вул. Ковельській та на площі Героїв). Поповнити їх можна у цих же терміналах, а також у терміналах EasyPay.Окрім цього, оплачувати за проїзд та поповнювати картки можна банківською карткою з чіпом чи за допомогою технології NFC, а також, завантаживши на телефон застосунок CityCard (вартість користування на місяць складає одну гривню). Зауважують, що на приміських маршрутах (тобто на тих, що виходять за межі міста) оплатити за проїзд можна лише електронним квитком.

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