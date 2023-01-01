На Волині завтра прощатимуться із загиблим Героєм Василем Ківінським

На Волині завтра прощатимуться із загиблим Героєм Василем Ківінським
У четвер, 31 серпня, відбудеться прощання з полеглим бійцем Василем Ківінським.

Про це повідомили в Олицькій громаді.

"Просимо гідно з квітами та державною символікою провести нашого земляка, який мужньо став на захист України, до останнього подиху боронив рідну землю від російських окупантів, боровся за свободу та незалежність Батьківщини, в останній шлях відповідно до маршруту:

◾ 7.45 - виїзд із м. Рівне в напрямок Волинської області

◾ 9.20-10.20 - прощання з Героєм в с. Залісоче, вул. Мічуріна, 1 (Волинська область) та виїзд до смт. Клевань

◾ 10.50 - початок руху кортежу із Героєм від перехрестя Клевань-Зоря, який проїжджатиме без ходи вулицями селища Клевань (вул. Центральна -> Залізнична)

◾ 11.00-12.00 - прощання та літія біля будинку батьків загиблого (Клевань, вул. Залізнична, 119)

◾ 12.00 - супровід Героя до Свято-Петропавлівського храму

◾ 13.00-13.20 - поховання на кладовищі (вул. Тиха)", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Жителі ще одного волинського міста більше не зможуть розраховуватися в маршрутках готівкою
Сьогодні, 15:18
У Луцькому районі – підтверджений випадок лептоспірозу
Сьогодні, 14:32
На Волині завтра прощатимуться із загиблим Героєм Василем Ківінським
Сьогодні, 14:26
Центр Дія.Бізнес у Луцьку запустив власний сайт: для чого і що там корисного
Сьогодні, 14:17
У патрульній поліції прокоментували смертельну стрілянину у Дніпрі
Сьогодні, 13:58
Схожі новини
Не приходячи у свідомість, помер у лікарні Герой з Волині Олександр Дмітрієв Не приходячи у свідомість, помер у лікарні Герой з Волині Олександр Дмітрієв
Сьогодні, 12:27
Сьогодні на Волині прощатимуться із Героєм Дмитром Марчуком Сьогодні на Волині прощатимуться із Героєм Дмитром Марчуком
Сьогодні, 11:22
23 прикордонники з Волині загинули за незалежність України: у пам'ять про Героїв відкрили пам’ятний знак 23 прикордонники з Волині загинули за незалежність України: у пам'ять про Героїв відкрили пам’ятний знак
Сьогодні, 11:00
Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Микола Бойчун Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Микола Бойчун
Сьогодні, 07:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У штучній водоймі на Волині втопився 10-річний хлопчик
Сьогодні, 15:21
 0
Жителі ще одного волинського міста більше не зможуть розраховуватися в маршрутках готівкою
Сьогодні, 15:18
 0
У Луцькому районі – підтверджений випадок лептоспірозу
Сьогодні, 14:32
 0
На Волині завтра прощатимуться із загиблим Героєм Василем Ківінським
Сьогодні, 14:26
 0
Центр Дія.Бізнес у Луцьку запустив власний сайт: для чого і що там корисного
Сьогодні, 14:17
 0
Медіа
відео
1/8