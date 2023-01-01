На Волині завтра прощатимуться із загиблим Героєм Василем Ківінським

Василем Ківінським.



Про це



"Просимо гідно з квітами та державною символікою провести нашого земляка, який мужньо став на захист України, до останнього подиху боронив рідну землю від російських окупантів, боровся за свободу та незалежність Батьківщини, в останній шлях відповідно до маршруту:



◾ 7.45 - виїзд із м. Рівне в напрямок Волинської області



◾ 9.20-10.20 - прощання з Героєм в с. Залісоче, вул. Мічуріна, 1 (Волинська область) та виїзд до смт. Клевань



◾ 10.50 - початок руху кортежу із Героєм від перехрестя Клевань-Зоря, який проїжджатиме без ходи вулицями селища Клевань (вул. Центральна -> Залізнична)



◾ 11.00-12.00 - прощання та літія біля будинку батьків загиблого (Клевань, вул. Залізнична, 119)



◾ 12.00 - супровід Героя до Свято-Петропавлівського храму



◾ 13.00-13.20 - поховання на кладовищі (вул. Тиха)", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У четвер, 31 серпня, відбудеться прощання з полеглим бійцемПро це повідомили в Олицькій громаді."Просимо гідно з квітами та державною символікою провести нашого земляка, який мужньо став на захист України, до останнього подиху боронив рідну землю від російських окупантів, боровся за свободу та незалежність Батьківщини, в останній шлях відповідно до маршруту:◾ 7.45 - виїзд із м. Рівне в напрямок Волинської області◾ 9.20-10.20 - прощання з Героєм в с. Залісоче, вул. Мічуріна, 1 (Волинська область) та виїзд до смт. Клевань◾ 10.50 - початок руху кортежу із Героєм від перехрестя Клевань-Зоря, який проїжджатиме без ходи вулицями селища Клевань (вул. Центральна -> Залізнична)◾ 11.00-12.00 - прощання та літія біля будинку батьків загиблого (Клевань, вул. Залізнична, 119)◾ 12.00 - супровід Героя до Свято-Петропавлівського храму◾ 13.00-13.20 - поховання на кладовищі (вул. Тиха)", - йдеться в повідомленні.

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