Центр Дія.Бізнес у Луцьку запустив власний сайт: для чого і що там корисного





Кілька кліків — і ви вже учасник заходу від центру Дія.Бізнес у Луцьку.



— Заходите на сайт

— Реєструєтеся: заповнюєте інформацію про себе, вводите електронну пошту та підтверджуєте її

— Обираєте подію, яку хочете відвідати та тиснете «Зареєструватися»

— Чекаєте лист на електронну пошту про успішне завершення реєстрації



Чим сайт центру Дія.Бізнес у Луцьку відрізняється від порталу Дія.Бізнес?



Основна відмінність — можливості, які вони відкривають для своїх користувачів. Сайт Дія.Бізнес у Луцьку — локальний ресурс, за допомогою якого, послуги центру можна отримати в один клік.



На сайті Дія.Бізнес у Луцьку ви можете:



— швидко зареєструватися на подію

— зручно підтвердити чи скасувати вашу участь у заходах

— першими дізнаватися про нові послуги центру Дія.Бізнес у Луцьку

— моніторити календар подій, щоб нічого не пропустити

— отримати найвигідніші пропозиції щодо участі в платних заходах: практикумах, інтенсивах, мастермайндах







На порталі Дія.Бізнес ви можете:



— отримати безоплатні онлайн та офлайн-консультації

— відвідати бізнес-виставки в онлайн-форматі

— побачити шаблони необхідних юридичних документів для відкриття бізнесу

— надихнутися кейсами українських підприємців

— дізнатися багато корисної інформації для розвитку бізнесу



Нагадуємо, календар подій та інформацію про освітні заходи, що відбудуться цього місяця у Дія.Бізнес у Луцьку, ви знайдете у соцмережах та на сайті центру.



Центр Дія.Бізнес у Луцьку — створений за приватні кошти підприємців для розвитку підприємців. Центр відкрито з ініціативи Міністерства цифрової трансформації України та Офісу з розвитку підприємництва та експорту за сприяння Волинської обласної військової адміністрації та за підтримки компаній ideil, redesign та UKRSIBBANK BNP Paribas Group. Центр оперується ГО «Діджитал вектор».







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цього тижня запрацював оновлений сайт центру Дія.Бізнес у Луцьку . Тепер відвідувачам буде зручніше реєструватися на освітні події та консультації.Кілька кліків — і ви вже учасник заходу від центру Дія.Бізнес у Луцьку.— Заходите на сайт https://diia-business-lutsk.com — Реєструєтеся: заповнюєте інформацію про себе, вводите електронну пошту та підтверджуєте її— Обираєте подію, яку хочете відвідати та тиснете «Зареєструватися»— Чекаєте лист на електронну пошту про успішне завершення реєстраціїЧим сайт центру Дія.Бізнес у Луцьку відрізняється від порталу Дія.Бізнес?Основна відмінність — можливості, які вони відкривають для своїх користувачів. Сайт Дія.Бізнес у Луцьку — локальний ресурс, за допомогою якого, послуги центру можна отримати в один клік.На сайті Дія.Бізнес у Луцьку ви можете:— швидко зареєструватися на подію— зручно підтвердити чи скасувати вашу участь у заходах— першими дізнаватися про нові послуги центру Дія.Бізнес у Луцьку— моніторити календар подій, щоб нічого не пропустити— отримати найвигідніші пропозиції щодо участі в платних заходах: практикумах, інтенсивах, мастермайндах Портал Дія.Бізнес — всеукраїнський ресурс для розвитку початківців та досвідчених підприємців, малого та середнього бізнесу.На порталі Дія.Бізнес ви можете:— отримати безоплатні онлайн та офлайн-консультації— відвідати бізнес-виставки в онлайн-форматі— побачити шаблони необхідних юридичних документів для відкриття бізнесу— надихнутися кейсами українських підприємців— дізнатися багато корисної інформації для розвитку бізнесуНагадуємо, календар подій та інформацію про освітні заходи, що відбудуться цього місяця у Дія.Бізнес у Луцьку, ви знайдете у соцмережах та на сайті центру.Центр Дія.Бізнес у Луцьку — створений за приватні кошти підприємців для розвитку підприємців. Центр відкрито з ініціативи Міністерства цифрової трансформації України та Офісу з розвитку підприємництва та експорту за сприяння Волинської обласної військової адміністрації та за підтримки компаній ideil, redesign та UKRSIBBANK BNP Paribas Group. Центр оперується ГО «Діджитал вектор».

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