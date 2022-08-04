У Луцькому районі – підтверджений випадок лептоспірозу

На Волині підтвердили випадок лептоспірозу у мешканця Луцького району.Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.Епідрозслідуванням встановили, що чоловік 1962 року народження захворів після рибалки. Хворий розповів, що мав невеличкий поріз на нозі і босоніж заходив до водойми. Тобто «вхідними воротами» для гострого інфекційного захворювання стала саме рана на нозі.Перші симптоми відчув за два тижні після рибалки. У нього значно підвищилася температура тіла (до 39 С), з’явилися загальна слабкість, сильний головний біль та болі в литкових м’язах. Він звернувся до лікувальної установи за місцем проживання. Чоловіка було госпіталізували у відділення інтенсивної терапії.Підозра на захворювання на лептоспіроз згодом була підтверджена лабораторними дослідженнями мікробіологічною лабораторію відділу досліджень біологічних факторів ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України». Хворий отримав відповідне лікування і на сьогодні вже виписаний з лікарні.У 2023 році - це перший випадок захворювання в області.У результаті моніторингу, здійсненого фахівцями Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб, визначені до 100 природних осередків лептоспірозу майже в усіх районах. Це є потенційною загрозою для подальшого поширення інфекції на території області.Лептоспіроз (водяна гарячка, лугова гарячка, болотна гарячка) – це гостре інфекційне захворювання. Характеризується ураженням м’язів, печінки і нирок та супроводжується хвилеподібною гарячкою. При відсутності вчасного звернення за медичною допомогою та належного лікування можливі важкі ураження нирок, менінгіт і навіть смерть пацієнта. Ця недуга вражає як людей, так і тварин.Захворіти на лептоспіроз можна під час купання в заражених водоймах, риболовлі, сінокосу на зволожених і заболочених територіях, при догляді за хворими й інфікованими тваринами тощо.Бактерія, що спричиняє лептоспіроз у людей, потрапляє у воду із сечею інфікованих тварин, найчастіше — гризунів, також це можуть бути худоба, собаки, дикі тварини. У тіло людини бактерія лептоспірозу потрапляє через тріщини, порізи чи рани на шкірі, а також слизові оболонки (очі, ніс, рот). Людина може захворіти в період від 2 днів до 4 тижнів після інфікування.Основні симптоми лептоспірозу:-висока температура тіла;-головний біль;-озноб;-біль у м’язах;-блювання та діарея;-жовтяниця, почервоніння очей;- висип на шкіріЛептоспіроз буває складно діагностувати, адже симптоми схожі на прояви інших захворювань. До того ж, інколи недуга може мати безсимптомний перебіг. Однак, характерним проявом захворювання є різка болючість у литкових м’язах.Тож, якщо у вас є симптоми захворювання і ви нещодавно контактували із потенційно зараженою водою — зверніться до лікаря. При підозрі на лептоспіроз лікування необхідно розпочати якнайшвидше, адже захворювання швидко прогресує. Несвоєчасне звернення до лікаря може коштувати життя.