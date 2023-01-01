У штучній водоймі на Волині втопився 10-річний хлопчик

У штучній водоймі на Волині втопився 10-річний хлопчик
Сьогодні, 30 серпня, у селі Поворськ Ковельського району сталася трагедія – у штучну водойму впав хлопчик віком 10 років. На жаль, дитина загинула.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Волинській області.

Інформують, що зникнення дитини помітила мама хлопчика, вона разом із сусідами кинулась на його пошуки. Дитину знайшли у штучній водоймі (копанці), витягнули разом її на берег, викликали медиків та рятувальників.

Лікарі виконували весь перелік реанімаційних заходів, але, на жаль, життя хлопчика повернути не вдалось.

Після закінчення реанімаційних заходів медики констатували смерть. Тіло дитини направили на судово-медичну експертизу.

У штучній водоймі на Волині втопився 10-річний хлопчик

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Теги: Поворськ, утоплення
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