Волинянку судитимуть за наркозлочини усьоме. ФОТО
Сьогодні, 16:25
Волинянку судитимуть за наркозлочини усьоме.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Володимирської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення шість разів уже судимою 47-річною жителькою Володимира неодноразового незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів.
Упродовж травня-червня 2023 року правоохоронці задокументували шість фактів збуту жінкою громадянам таблеток з умістом метадону та чотири факти збуту нею ліків, вільний обіг яких обмежений.
Обвинувачена перебуває під вартою і невдовзі постане перед судом.
Довідково: санкцією ч. 2 ст. 307 КК України за неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту й збут наркотичних засобів передбачено покарання від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Володимирської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення шість разів уже судимою 47-річною жителькою Володимира неодноразового незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів.
Упродовж травня-червня 2023 року правоохоронці задокументували шість фактів збуту жінкою громадянам таблеток з умістом метадону та чотири факти збуту нею ліків, вільний обіг яких обмежений.
Обвинувачена перебуває під вартою і невдовзі постане перед судом.
Довідково: санкцією ч. 2 ст. 307 КК України за неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту й збут наркотичних засобів передбачено покарання від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Микола Бойчун
Сьогодні, 17:00
Волинянку судитимуть за наркозлочини усьоме. ФОТО
Сьогодні, 16:25
«Люди повертаються. Однак в поле вийти не можуть – все заміновано», – волинські вибухотехніки. ВІДЕО
Сьогодні, 16:10
У штучній водоймі на Волині втопився 10-річний хлопчик
Сьогодні, 15:21
Медіа