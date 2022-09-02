Волинянку судитимуть за наркозлочини усьоме. ФОТО

Волинянку судитимуть за наркозлочини усьоме.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Прокурори Володимирської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення шість разів уже судимою 47-річною жителькою Володимира неодноразового незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів.Упродовж травня-червня 2023 року правоохоронці задокументували шість фактів збуту жінкою громадянам таблеток з умістом метадону та чотири факти збуту нею ліків, вільний обіг яких обмежений.Обвинувачена перебуває під вартою і невдовзі постане перед судом.санкцією ч. 2 ст. 307 КК України за неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту й збут наркотичних засобів передбачено покарання від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.