Волинянку судитимуть за наркозлочини усьоме. ФОТО

Волинянку судитимуть за наркозлочини усьоме. ФОТО
Волинянку судитимуть за наркозлочини усьоме.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Володимирської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення шість разів уже судимою 47-річною жителькою Володимира неодноразового незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів.

Упродовж травня-червня 2023 року правоохоронці задокументували шість фактів збуту жінкою громадянам таблеток з умістом метадону та чотири факти збуту нею ліків, вільний обіг яких обмежений.

Обвинувачена перебуває під вартою і невдовзі постане перед судом.
Волинянку судитимуть за наркозлочини усьоме. ФОТО

Довідково: санкцією ч. 2 ст. 307 КК України за неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту й збут наркотичних засобів передбачено покарання від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинянка, наркозлочини, прокуратура
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Микола Бойчун
Сьогодні, 17:00
Судитимуть 59-річного волинянина, який зберігав на комп'ютері дитячу порнографію
Сьогодні, 16:47
Волинянку судитимуть за наркозлочини усьоме. ФОТО
Сьогодні, 16:25
«Люди повертаються. Однак в поле вийти не можуть – все заміновано», – волинські вибухотехніки. ВІДЕО
Сьогодні, 16:10
У штучній водоймі на Волині втопився 10-річний хлопчик
Сьогодні, 15:21
Схожі новини
30-річний лучанин за наркозлочини отримав понад шість років в'язниці 30-річний лучанин за наркозлочини отримав понад шість років в'язниці
25 липень, 12:00
Судитимуть волинянку, яка підробила документи та побудувала незаконні споруди в Луцькому районі Судитимуть волинянку, яка підробила документи та побудувала незаконні споруди в Луцькому районі
20 квітень, 14:11
26-річна волинянка продала дитину за 30 тисяч доларів США. ФОТО 26-річна волинянка продала дитину за 30 тисяч доларів США. ФОТО
24 березень, 10:47
Волинянку, яка виправдовувала «рускій мір», взяли під варту Волинянку, яка виправдовувала «рускій мір», взяли під варту
02 вересень, 2022, 12:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку під час комендантської години затримали п'яного водія: не мав при собі прав та порушив ПДР
Сьогодні, 17:11
 0
«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Микола Бойчун
Сьогодні, 17:00
 0
Судитимуть 59-річного волинянина, який зберігав на комп'ютері дитячу порнографію
Сьогодні, 16:47
 0
Волинянку судитимуть за наркозлочини усьоме. ФОТО
Сьогодні, 16:25
 0
«Люди повертаються. Однак в поле вийти не можуть – все заміновано», – волинські вибухотехніки. ВІДЕО
Сьогодні, 16:10
 0
Медіа
відео
1/8