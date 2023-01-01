«Люди повертаються. Однак в поле вийти не можуть – все заміновано», – волинські вибухотехніки. ВІДЕО

Те, що побачили волинські правоохоронці за два тижні на Сході України, вкотре доводить: наслідки російського вторгнення українці долатимуть ще довго.Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.За наявною інформацією, близько 175 тисяч квадратних кілометрів українських територій забруднені мінами та нерозірваними боєприпасами. Це – сотні тисяч протипіхотних та протитанкових мін, авіаційних бомб, мінометних снарядів та боєприпасів, які не розірвалися і застрягли в полях.Аби очистити деокуповані території від смертельного залізяччя, тут постійно працюють в складі зведених загонів вибухотехнічної служби і волинські поліцейські.Нині на Харківщині розміновують території і двоє спецпризначенців з роти поліції особливого призначення ГУНП у Волинській області – лейтенанти поліціїта. Правоохоронці пройшли відповідне навчання і приєднались до групи вибухотехнічної служби РПОП.«В Ізюмському районі є села, які повністю знищені. Тут точились жорстокі бої і все заміновано, - розповідає поліцейський Олександр. – Але подекуди люди повертаються. Однак навіть на город, в поле вийти не можуть, щоб щось обробити – все заміновано».Нині поліцейські-вибухотехніки займаються пошуком та знешкодженням ПФМ-1 – це протипіхотні фугасні міни та ТМ-62М – протитанкові міни.Робота небезпечна і складна, але потрібна. Бо найбільше поліцейські відчувають результат, коли їм дякують прості люди, які вертаються на рідні землі і можуть починати їх обробляти.