Судитимуть 59-річного волинянина, який зберігав на комп'ютері дитячу порнографію

Судитимуть 59-річного волинянина, який зберігав на комп'ютері дитячу порнографію
Перед судом постане волинянин, який зберігав на комп'ютері дитячу порнографію.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про умисне одержання 59-річним жителем Ковеля доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем чи технологій, умисне її придбання та зберігання ним без мети збуту чи розповсюдження.

За даними слідства, упродовж квітня-жовтня 2022 року чоловік із мережі Інтернет завантажував на власний комп`ютер та зберігав на жорсткому диску зображення і відеофайли, що містять дитячу порнографію.

Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 301-1 КК України, за умисне одержання доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем чи технологій, умисне її придбання та зберігання без мети збуту чи розповсюдження передбачене покарання до шести років позбавлення волі.

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Теги: Волинянин, порнографія, діти
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