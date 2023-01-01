У Луцьку під час комендантської години затримали п'яного водія: не мав при собі прав та порушив ПДР

У Луцьку під час комендантської години затримали п'яного водія: не мав при собі прав та порушив ПДР
У Луцьку патрульні зупинили водія за порушення ПДР, а той виявився нетверезим.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Сталося усе сьогодні уночі, 30 серпня, близько 3-ї години. Патрулюючи проспектом Відродження у Луцьку, екіпаж помітив автомобіль Volkswagen, який, окрім того, що рухався під час дії комендантської години, перетнув подвійну суцільну лінію дорожньої розмітки.

Коли патрульні зупинили транспортний засіб для складання адмінматеріалів, то виявили, що його керманич має явні ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік виявив бажання пройти освідування в медичному закладі, і алкотестер лікарів підтвердив, що водій – нетверезий. Результат огляду становив 1,83 проміле.

Крім того, під час перевірки документів було встановлено, що у громадянина відсутній чинний страховий поліс, а також він не має при собі посвідчення водія.

На керманича патрульні склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння), об’єднану постанову за ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог розмітки) та ч. 1. ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка немає відповідних документів) КУпАП.

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Теги: Луцьк, патрульні, водій
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