Друга вища освіта не може бути підставою для відстрочки від мобілізації, – Веніславський

Федір Веніславський вважає, що отримувати відстрочку від мобілізації мали б люди, які здобувають вищу освіту вперше, а не ті, хто здобуває другу чи третю вищу освіту.



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Веніславський серед основних зловживань для ухилення від мобілізації назвав фіктивні довідки про інвалідність, догляд за особою з інвалідністю, а також отримання вищої освіти повторно.



Нещодавно Верховна Рада внесла зміни в законодавство – і тепер мобілізації підлягатимуть особи, у яких дружина (чоловік), батьки або батьки дружини (чоловіка) є особами з інвалідністю 1 або 2 групи, якщо у тих є інші працездатні особи, зобов'язані їх утримувати згідно із законом.



Раніше в законодавстві не було передбачено кількості осіб, які можуть бути піклувальниками або опікунами непрацездатної особи, – і, за словами Веніславського, "оформлялося 10-15 працездатних чоловіків" опікунами. Тепер нардепи внесли правку, що на одну людину може бути оформлений лише один опікун або піклувальник.



За словами Веніславського, "найбільш поширена практика після "опікунів" – це, коли люди, які не мають і не мали медичних показань для того, щоб отримати певну групу інвалідності, але її отримують".



Ще одна лазівка – це освіта, додав член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони й розвідки.



"З перших днів війни, ви ж пам’ятаєте, ми про це говорили, різко збільшилась кількість абітурієнтів 30-35 (років), котрі почали раптом здобувати знання на денній формі навчання. З точки зору законодавства таке право передбачено.



Людина навчається на денній формі у будь-якому віці і має право на відстрочку, але ми розуміємо, що є зловживання… Навіть в багатьох закордонних вищих навчальних закладах відкрили цілі факультети, тому що це заробляння грошей, та і в Україні також почали відкривати. Це те, що потребує редагування, оскільки ми розуміємо, що є зловживання.



Я думаю, що абсолютно справедливо в умовах війни обмежити однією вищою освітою. Якщо людина здобуває третю, четверту вищу освіту, то це точно не може бути підставою для відстрочки під час воєнного стану", - сказав Веніславський.



На запитання, чи має те саме стосуватися магістратури, нардеп сказав: "Якщо людина в магістратурі навчається відразу після закінчення навчання, то це здобуття вищої освіти магістра. Якщо вона вступила в аспірантуру одразу після навчання, то зрозуміло. А коли людина має перерву і лише під час війни раптом захотіла займатися науковою діяльністю, то це викликає запитання".



Веніславський не виключив, що певна кількість людей дійсно хоче стати науковцями і "в тому числі через розробку інноваційних механізмів забезпечити нашу перемогу".



"Тому тут треба дуже ретельно підходити, але, на превеликий жаль, це також є можливістю для зловживань", – підсумував він.



Водночас, Веніславський не підтримав ідею обмежити право чоловіків призовного віку на виїзд із країни впродовж 3 років після завершення війни: "Такі заборони будуть щонайменше неконституційними, якщо не буде запроваджено якийсь правовий режим – надзвичайного чи воєнного стану".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Народний депутат і представник президента у Верховній Радівважає, що отримувати відстрочку від мобілізації мали б люди, які здобувають вищу освіту вперше, а не ті, хто здобуває другу чи третю вищу освіту.Про це пише Українська правда Веніславський серед основних зловживань для ухилення від мобілізації назвав фіктивні довідки про інвалідність, догляд за особою з інвалідністю, а також отримання вищої освіти повторно.Нещодавно Верховна Рада внесла зміни в законодавство – і тепер мобілізації підлягатимуть особи, у яких дружина (чоловік), батьки або батьки дружини (чоловіка) є особами з інвалідністю 1 або 2 групи, якщо у тих є інші працездатні особи, зобов'язані їх утримувати згідно із законом.Раніше в законодавстві не було передбачено кількості осіб, які можуть бути піклувальниками або опікунами непрацездатної особи, – і, за словами Веніславського, "оформлялося 10-15 працездатних чоловіків" опікунами. Тепер нардепи внесли правку, що на одну людину може бути оформлений лише один опікун або піклувальник.За словами Веніславського, "найбільш поширена практика після "опікунів" – це, коли люди, які не мають і не мали медичних показань для того, щоб отримати певну групу інвалідності, але її отримують".Ще одна лазівка – це освіта, додав член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони й розвідки."З перших днів війни, ви ж пам’ятаєте, ми про це говорили, різко збільшилась кількість абітурієнтів 30-35 (років), котрі почали раптом здобувати знання на денній формі навчання. З точки зору законодавства таке право передбачено.Людина навчається на денній формі у будь-якому віці і має право на відстрочку, але ми розуміємо, що є зловживання… Навіть в багатьох закордонних вищих навчальних закладах відкрили цілі факультети, тому що це заробляння грошей, та і в Україні також почали відкривати. Це те, що потребує редагування, оскільки ми розуміємо, що є зловживання.Я думаю, що абсолютно справедливо в умовах війни обмежити однією вищою освітою. Якщо людина здобуває третю, четверту вищу освіту, то це точно не може бути підставою для відстрочки під час воєнного стану", - сказав Веніславський.На запитання, чи має те саме стосуватися магістратури, нардеп сказав: "Якщо людина в магістратурі навчається відразу після закінчення навчання, то це здобуття вищої освіти магістра. Якщо вона вступила в аспірантуру одразу після навчання, то зрозуміло. А коли людина має перерву і лише під час війни раптом захотіла займатися науковою діяльністю, то це викликає запитання".Веніславський не виключив, що певна кількість людей дійсно хоче стати науковцями і "в тому числі через розробку інноваційних механізмів забезпечити нашу перемогу"."Тому тут треба дуже ретельно підходити, але, на превеликий жаль, це також є можливістю для зловживань", – підсумував він.Водночас, Веніславський не підтримав ідею обмежити право чоловіків призовного віку на виїзд із країни впродовж 3 років після завершення війни: "Такі заборони будуть щонайменше неконституційними, якщо не буде запроваджено якийсь правовий режим – надзвичайного чи воєнного стану".

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