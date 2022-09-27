Міжміські та приміські автобуси не їздитимуть головними вулицями Луцька

Міжміські та приміські автобуси не їздитимуть головними вулицями Луцька
У Луцьку заборонили проїзд міжміського транспорту головними вулицями міста. Таке рішення прийняли задля безпеки пасажирських перевезень та зменшення заторів.

Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 30 серпня, під час чергової сесії міськради, пише Суспільне.

В обласному центрі Волині заборонили перевезення пасажирів приміськими та міжміськими автобусними маршрутами по проспектах Волі, Василя Мойсея, Перемоги, Соборності та вулицях Винниченка, Паркова, Богдана Хмельницького, Яровиця.

Виняток зробили для маршрутів, де організатором перевезень пасажирів є виконавчий комітет Луцької міської ради.

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Теги: Луцьк, транспорт, маршрутки
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