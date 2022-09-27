Міжміські та приміські автобуси не їздитимуть головними вулицями Луцька





Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 30 серпня, під час чергової сесії міськради, пише



В обласному центрі Волині заборонили перевезення пасажирів приміськими та міжміськими автобусними маршрутами по проспектах Волі, Василя Мойсея, Перемоги, Соборності та вулицях Винниченка, Паркова, Богдана Хмельницького, Яровиця.



Виняток зробили для маршрутів, де організатором перевезень пасажирів є виконавчий комітет Луцької міської ради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку заборонили проїзд міжміського транспорту головними вулицями міста. Таке рішення прийняли задля безпеки пасажирських перевезень та зменшення заторів.Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 30 серпня, під час чергової сесії міськради, пише Суспільне В обласному центрі Волині заборонили перевезення пасажирів приміськими та міжміськими автобусними маршрутами по проспектах Волі, Василя Мойсея, Перемоги, Соборності та вулицях Винниченка, Паркова, Богдана Хмельницького, Яровиця.Виняток зробили для маршрутів, де організатором перевезень пасажирів є виконавчий комітет Луцької міської ради.

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