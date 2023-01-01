«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Микола Бойчун

Микола Бойчун.



Про це Борис Карпус.



"Зустріч на вʼїзді в місто - об 11:30. Закликаю прибути та гідно зустріти Захисника.



Далі жалобний кортеж поїде до будинку, де меншав Микола на вулицю Симона Петлюри (Жуковського), 18.



О 12:30 розпочнеться панахида та прощання у Низкиницькому Успенському монастирі.



Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти)", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 31 серпня, "На щиті" повертається в рідний Нововолинськ ГеройПро це повідомив міський голова Нововолинська"Зустріч на вʼїзді в місто - об 11:30. Закликаю прибути та гідно зустріти Захисника.Далі жалобний кортеж поїде до будинку, де меншав Микола на вулицю Симона Петлюри (Жуковського), 18.О 12:30 розпочнеться панахида та прощання у Низкиницькому Успенському монастирі.Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти)", - йдеться в повідомленні.

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