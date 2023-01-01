«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Микола Бойчун
Сьогодні, 17:00
Завтра, 31 серпня, "На щиті" повертається в рідний Нововолинськ Герой Микола Бойчун.
Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
"Зустріч на вʼїзді в місто - об 11:30. Закликаю прибути та гідно зустріти Захисника.
Далі жалобний кортеж поїде до будинку, де меншав Микола на вулицю Симона Петлюри (Жуковського), 18.
О 12:30 розпочнеться панахида та прощання у Низкиницькому Успенському монастирі.
Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти)", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
"Зустріч на вʼїзді в місто - об 11:30. Закликаю прибути та гідно зустріти Захисника.
Далі жалобний кортеж поїде до будинку, де меншав Микола на вулицю Симона Петлюри (Жуковського), 18.
О 12:30 розпочнеться панахида та прощання у Низкиницькому Успенському монастирі.
Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти)", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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