«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Микола Бойчун

«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Микола Бойчун
Завтра, 31 серпня, "На щиті" повертається в рідний Нововолинськ Герой Микола Бойчун.

Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.

"Зустріч на вʼїзді в місто - об 11:30. Закликаю прибути та гідно зустріти Захисника.

Далі жалобний кортеж поїде до будинку, де меншав Микола на вулицю Симона Петлюри (Жуковського), 18.

О 12:30 розпочнеться панахида та прощання у Низкиницькому Успенському монастирі.

Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти)", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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