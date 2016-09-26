Стрілянина у Дніпрі: поліція показала відео з бодікамер патрульних





Про це йдеться у відео, яке оприлюднене першим заступником начальника Департаменту патрульної поліції Олексієм Білошицьким, пише



Запис демонструє кадри із вуличної камери, яка зафіксувала порушення дорожнього руху автомобілем Jaguar, за кермом якої – чоловік. Жінка в чорній сукні в горошок сидить на пасажирському сидінні.



Далі на відео – кадри з бодікамер патрульних, які зупинили авто (за кермом уже жінка). Спочатку розмова була спокійною: поліцейські роз’яснили суть порушення та попросили документи. Порушники почали вимагати відеозапис із камер та говорити на підвищених тонах.



Чоловік перейшов на ненормативну лексику, патрульна закликала його до порядку, пізніше вона оголошує йому, що обмежує його в місці перебування вчинення правопорушення, та попереджає про можливе затримання, якщо він продовжить ганебну поведінку і не відійде на 20 метрів.



Далі починається сутичка. Самого моменту застосування табельної зброї на відео немає, чути лише звуки пострілів.



Білошицький ніяк не коментує суть відео, наголосивши лише, що повага є однією з найважливіших вимог моральності, а взаємна повага є фундаментальною цінністю в сучасному суспільстві.



Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко закликав до виваженого, згідно з нормами законодавства, підходу в оцінці трагедії в Дніпрі, де



Мер Міста Дніпро Борис Філатов став на бік патрульних, наголосивши, що ніхто не має права чіпати правоохоронця при виконанні службових обов'язків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Патрульна поліція опублікувала відео з Дніпра, яке демонструє порушення правил дорожнього руху автомобілем Jaguar 29 серпня та фіксує дії правоохоронців при спробі затримати порушників.Про це йдеться у відео, яке оприлюднене першим заступником начальника Департаменту патрульної поліції, пише Українська правда Запис демонструє кадри із вуличної камери, яка зафіксувала порушення дорожнього руху автомобілем Jaguar, за кермом якої – чоловік. Жінка в чорній сукні в горошок сидить на пасажирському сидінні.Далі на відео – кадри з бодікамер патрульних, які зупинили авто (за кермом уже жінка). Спочатку розмова була спокійною: поліцейські роз’яснили суть порушення та попросили документи. Порушники почали вимагати відеозапис із камер та говорити на підвищених тонах.Чоловік перейшов на ненормативну лексику, патрульна закликала його до порядку, пізніше вона оголошує йому, що обмежує його в місці перебування вчинення правопорушення, та попереджає про можливе затримання, якщо він продовжить ганебну поведінку і не відійде на 20 метрів.Далі починається сутичка. Самого моменту застосування табельної зброї на відео немає, чути лише звуки пострілів.Білошицький ніяк не коментує суть відео, наголосивши лише, що повага є однією з найважливіших вимог моральності, а взаємна повага є фундаментальною цінністю в сучасному суспільстві.Міністр внутрішніх справзакликав до виваженого, згідно з нормами законодавства, підходу в оцінці трагедії в Дніпрі, де порушник загинув від рук поліцейського Мер Міста Дніпростав на бік патрульних, наголосивши, що ніхто не має права чіпати правоохоронця при виконанні службових обов'язків.

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