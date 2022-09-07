У Луцькій громаді перейменують ще 14 вулиць

У Луцькій громаді перейменують ще 14 вулиць
З 1 жовтня цього року у Луцькій громаді перейменують ще 14 вулиць.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Відповідне рішення ухвалили під сьогоднішнього засідання 50-ї сесії міської ради.

Так, вулицю Докучаєва у Луцьку перейменують на вулицю Мальовнича, вулицю Баранова — на вулицю Брися Олексія, вулиця Міліційна відтепер — Пекарська, Туполєва перейменована на вулицю Мельника Андрія, Романюка — на вулицю Спокійна, Тарасова — на вулицю Героїв рятувальників, Пирогова — на вулицю Польна, Челюскіна – на Просвітянську, Писаревського — на вулицю Олімпійська, частину вулиці Першотравнева перейменовано на вулицю Пасічна у селі Жидичин, вулицю Янки Купали — на Винокурна.

Також частину вулиці Ломоносова перейменовано на вулицю Монопольна, іншу частину — на провулок Монопольний. Частину вулиці Станіславського — на вулицю Ярослава Мудрого, решту частини вулиці — на провулок Гостинний.

Окрім цього, у місті Луцьку з'явився новий провулок — Садибний.

Більшість вулиць перейменовують без зміни нумерації з 1 жовтня цього року.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, перейменування, вулиці
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У патрульній поліції прокоментували смертельну стрілянину у Дніпрі
Сьогодні, 13:58
У Луцькій громаді перейменують ще 14 вулиць
Сьогодні, 13:24
В ГУР підтвердили знищення чотирьох літаків Іл-76 у Пскові
Сьогодні, 13:05
Кулеба розповів, як група з 31 бійця зробила можливим звільнення Роботиного на Запоріжжі
Сьогодні, 12:46
Не приходячи у свідомість, помер у лікарні Герой з Волині Олександр Дмітрієв
Сьогодні, 12:27
Схожі новини
У Луцькій громаді перейменували кілька вулиць У Луцькій громаді перейменували кілька вулиць
31 березень, 13:30
У Луцьку перейменували вулицю Салтикова-Щедріна У Луцьку перейменували вулицю Салтикова-Щедріна
22 лютий, 13:28
У Луцьку пропонують перейменувати близько 20 вулиць і 2 сквери У Луцьку пропонують перейменувати близько 20 вулиць і 2 сквери
11 січень, 12:08
У Луцьку пропонують перейменувати ще 5 вулиць У Луцьку пропонують перейменувати ще 5 вулиць
07 вересень, 2022, 18:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У патрульній поліції прокоментували смертельну стрілянину у Дніпрі
Сьогодні, 13:58
 0
У Луцькій громаді перейменують ще 14 вулиць
Сьогодні, 13:24
 0
В ГУР підтвердили знищення чотирьох літаків Іл-76 у Пскові
Сьогодні, 13:05
 0
Кулеба розповів, як група з 31 бійця зробила можливим звільнення Роботиного на Запоріжжі
Сьогодні, 12:46
 0
Не приходячи у свідомість, помер у лікарні Герой з Волині Олександр Дмітрієв
Сьогодні, 12:27
 0
Медіа
відео
1/8