У Луцькій громаді перейменують ще 14 вулиць
Сьогодні, 13:24
З 1 жовтня цього року у Луцькій громаді перейменують ще 14 вулиць.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Відповідне рішення ухвалили під сьогоднішнього засідання 50-ї сесії міської ради.
Так, вулицю Докучаєва у Луцьку перейменують на вулицю Мальовнича, вулицю Баранова — на вулицю Брися Олексія, вулиця Міліційна відтепер — Пекарська, Туполєва перейменована на вулицю Мельника Андрія, Романюка — на вулицю Спокійна, Тарасова — на вулицю Героїв рятувальників, Пирогова — на вулицю Польна, Челюскіна – на Просвітянську, Писаревського — на вулицю Олімпійська, частину вулиці Першотравнева перейменовано на вулицю Пасічна у селі Жидичин, вулицю Янки Купали — на Винокурна.
Також частину вулиці Ломоносова перейменовано на вулицю Монопольна, іншу частину — на провулок Монопольний. Частину вулиці Станіславського — на вулицю Ярослава Мудрого, решту частини вулиці — на провулок Гостинний.
Окрім цього, у місті Луцьку з'явився новий провулок — Садибний.
Більшість вулиць перейменовують без зміни нумерації з 1 жовтня цього року.
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Відповідне рішення ухвалили під сьогоднішнього засідання 50-ї сесії міської ради.
Так, вулицю Докучаєва у Луцьку перейменують на вулицю Мальовнича, вулицю Баранова — на вулицю Брися Олексія, вулиця Міліційна відтепер — Пекарська, Туполєва перейменована на вулицю Мельника Андрія, Романюка — на вулицю Спокійна, Тарасова — на вулицю Героїв рятувальників, Пирогова — на вулицю Польна, Челюскіна – на Просвітянську, Писаревського — на вулицю Олімпійська, частину вулиці Першотравнева перейменовано на вулицю Пасічна у селі Жидичин, вулицю Янки Купали — на Винокурна.
Також частину вулиці Ломоносова перейменовано на вулицю Монопольна, іншу частину — на провулок Монопольний. Частину вулиці Станіславського — на вулицю Ярослава Мудрого, решту частини вулиці — на провулок Гостинний.
Окрім цього, у місті Луцьку з'явився новий провулок — Садибний.
Більшість вулиць перейменовують без зміни нумерації з 1 жовтня цього року.
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