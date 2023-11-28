Україні потрібно готуватися до посилення бойових дій і ракетних атак росії, – Генсек НАТО

Єнс Столтенберг, коментуючи стан війни в Україні, заявив, що потрібно готуватися до посилення бойових дій і ракетних атак рф.



Про це сказав Єнс Столтенберг у Брюсселі,



Прибувши на зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі 28 листопада, генсек Альянсу зазначив, що зараз на лінії фронту в Україні відбуваються інтенсивні бої.



Крім того, "ми бачили хвилі атак за допомогою дронів по українських містах", додав він.



"Потрібно готуватися до посилення боїв і посилення повітряних ракетних атак по містах України. Це робить навіть більш важливим, щоб союзники по НАТО підтримували Україну", - сказав Столтенберг.



Столтенберг привітав нещодавні оголошення про допомогу Україні з боку країн-членів НАТО, зокрема, Німеччини, Нідерландів та Румунії.



Напередодні Столтенберг заявляв, що впевнений у тому, що союзники будуть і надалі надавати Україні значні обсяги військової допомоги.



Він також пояснював, чому не можна казати про відсутність військових успіхів України у кампанії 2023 року, попри майже нерухому лінію фронту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генеральний секретар НАТО, коментуючи стан війни в Україні, заявив, що потрібно готуватися до посилення бойових дій і ракетних атак рф.Про це сказав Єнс Столтенберг у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".Прибувши на зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі 28 листопада, генсек Альянсу зазначив, що зараз на лінії фронту в Україні відбуваються інтенсивні бої.Крім того, "ми бачили хвилі атак за допомогою дронів по українських містах", додав він."Потрібно готуватися до посилення боїв і посилення повітряних ракетних атак по містах України. Це робить навіть більш важливим, щоб союзники по НАТО підтримували Україну", - сказав Столтенберг.Столтенберг привітав нещодавні оголошення про допомогу Україні з боку країн-членів НАТО, зокрема, Німеччини, Нідерландів та Румунії.Напередодні Столтенберг заявляв, що впевнений у тому, що союзники будуть і надалі надавати Україні значні обсяги військової допомоги.Він також пояснював, чому не можна казати про відсутність військових успіхів України у кампанії 2023 року, попри майже нерухому лінію фронту.

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