Україні потрібно готуватися до посилення бойових дій і ракетних атак росії, – Генсек НАТО

Україні потрібно готуватися до посилення бойових дій і ракетних атак росії, – Генсек НАТО
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи стан війни в Україні, заявив, що потрібно готуватися до посилення бойових дій і ракетних атак рф.

Про це сказав Єнс Столтенберг у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Прибувши на зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі 28 листопада, генсек Альянсу зазначив, що зараз на лінії фронту в Україні відбуваються інтенсивні бої.

Крім того, "ми бачили хвилі атак за допомогою дронів по українських містах", додав він.

"Потрібно готуватися до посилення боїв і посилення повітряних ракетних атак по містах України. Це робить навіть більш важливим, щоб союзники по НАТО підтримували Україну", - сказав Столтенберг.

Столтенберг привітав нещодавні оголошення про допомогу Україні з боку країн-членів НАТО, зокрема, Німеччини, Нідерландів та Румунії.

Напередодні Столтенберг заявляв, що впевнений у тому, що союзники будуть і надалі надавати Україні значні обсяги військової допомоги.

Він також пояснював, чому не можна казати про відсутність військових успіхів України у кампанії 2023 року, попри майже нерухому лінію фронту.

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Теги: Росія, Україна, війна
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