росія припинила обміни військовополоненими

росія припинила обміни військовополоненими
Російська сторона призупинила обмін військовополоненими, аби вплинути на українське суспільство і створити враження, що влада нібито не займається цим питанням.

Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.

Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко заявив, що росіянам постійно висувають пропозиції — йде системна робота.

Яценко нагадав про створення змішаних медичних комісії і штабу із Міжнародним комітетом Червоного Хреста. На аналогічні кроки має піти і росія, але вона цього не робить.

Останній обмін військовополоненими відбувся 7 серпня цього року. Тоді Україні вдалося повернути 22 воїнів.

Нагадаємо, спеціалізована комісія Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України встановила кількість полонених у російській неволі.


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Теги: полонені, ЗСУ
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