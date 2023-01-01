росія припинила обміни військовополоненими
Сьогодні, 13:12
Російська сторона призупинила обмін військовополоненими, аби вплинути на українське суспільство і створити враження, що влада нібито не займається цим питанням.
Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко заявив, що росіянам постійно висувають пропозиції — йде системна робота.
Яценко нагадав про створення змішаних медичних комісії і штабу із Міжнародним комітетом Червоного Хреста. На аналогічні кроки має піти і росія, але вона цього не робить.
Останній обмін військовополоненими відбувся 7 серпня цього року. Тоді Україні вдалося повернути 22 воїнів.
Нагадаємо, спеціалізована комісія Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України встановила кількість полонених у російській неволі.
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Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко заявив, що росіянам постійно висувають пропозиції — йде системна робота.
Яценко нагадав про створення змішаних медичних комісії і штабу із Міжнародним комітетом Червоного Хреста. На аналогічні кроки має піти і росія, але вона цього не робить.
Останній обмін військовополоненими відбувся 7 серпня цього року. Тоді Україні вдалося повернути 22 воїнів.
Нагадаємо, спеціалізована комісія Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України встановила кількість полонених у російській неволі.
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