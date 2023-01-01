росія припинила обміни військовополоненими

Російська сторона призупинила обмін військовополоненими, аби вплинути на українське суспільство і створити враження, що влада нібито не займається цим питанням.Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненимизаявив, що росіянам постійно висувають пропозиції — йде системна робота.Яценко нагадав про створення змішаних медичних комісії і штабу із Міжнародним комітетом Червоного Хреста. На аналогічні кроки має піти і росія, але вона цього не робить.Останній обмін військовополоненими відбувся 7 серпня цього року. Тоді Україні вдалося повернути 22 воїнів.Нагадаємо, спеціалізована комісія Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Україниу російській неволі.