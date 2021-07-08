«Відважна» Тетяна Клімук: лучанка виграла 150 тисяч гривень на власний бренд одягу GORА

Історія лучанки, яка виграла 150 тисяч гривень у жіночій бізнес-програмі «Відважна» від Дія.Бізнес, дуже натхненна. І особлива.Тетяна вже 15 років шиє одяг, має власне швейне виробництво, разом із чоловіком активно розвиває цей бізнес, але зараз неабияк пишається своєю новою ідеєю – створенням бренду GORA.Навесні наступного року бренд презентує першу колекцію гендерно нейтрального одягу, який зможуть носити і чоловіки, і жінки. А його «родзинкою» буде можливість кастомізації для людей з інвалідністю.За освітою Тетяна Клімук – технолог швейного виробництва. Власну справу розпочала у 2008 році, після того, які її скоротили із ательє.Спочатку шила, ремонтувала одяг сама, згодом відкрила три швейні майстерні у Вараші.Активний старт швейного виробництва в сім’ї Клімуків розпочався у 2014-му – із великим замовленням на футболки від відомого в Україні поштового перевізника.«Шиємо все» зараз – це потужне швейне виробництво у Луцьку, яке не лише відшиває замовлення, а й пропонує додаткові опції, приміром, вишивку, а віднедавна – і зображення на виробах, надруковані на DTF-принтері, який віддруковує на плівці будь-які зображення, а потім їх за допомогою термопресів переносять на тканину.До слова, акселераційна програма «Відважна» - це спільний проєкт центрів Дія.Бізнес за підтримки Міністерства цифрової трансформації України та Офісу з розвитку підприємництва та експорту та за сприяння глобальної ініціативи She’s Next Empowered by Visa.Окрім цих особливостей, одяг бренду GORA вдало поєднуватиметься між собою із різних колекцій.У бренді GORA будуть присутні футболки, штани, сорочки, жилети, вироби з джинсу та вельвету тощо.Тож на презентацію у фіналі програми «Відважна» бренд GORA презентував одяг, у якому вийшла сама Тетяна та військовослужбовець Віктор у кастомізованих спеціально для нього штанах – із акуратно обрізаною та підшитою штаниною.До слова, виграні 150 тисяч гривень у проєкті «Відважна» від Дія. Бізнес у номінації «За найкращий бізнес-концепт» пані Тетяна спрямує на просування та рекламу новоствореного бренду, аби вже за півроку презентувати першу колекцію GORA.