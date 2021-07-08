«Відважна» Тетяна Клімук: лучанка виграла 150 тисяч гривень на власний бренд одягу GORА
Сьогодні, 18:16
Історія лучанки Тетяни Клімук, яка виграла 150 тисяч гривень у жіночій бізнес-програмі «Відважна» від Дія.Бізнес, дуже натхненна. І особлива.
Тетяна вже 15 років шиє одяг, має власне швейне виробництво, разом із чоловіком активно розвиває цей бізнес, але зараз неабияк пишається своєю новою ідеєю – створенням бренду GORA.
Навесні наступного року бренд презентує першу колекцію гендерно нейтрального одягу, який зможуть носити і чоловіки, і жінки. А його «родзинкою» буде можливість кастомізації для людей з інвалідністю.
«Потреби кожного клієнта – це про індивідуальний підхід. Про те, щоб кожен, хто має певні фізичні особливості міг носити нічим не гірший одяг, аніж інші. Одягу є багато, але у ньому не завжди є цінність. Бренд GORA пропонує ОДЯГ ДЛЯ УСІХ, у тому числі для людей з інвалідністю. Це було актуальним і залишається зараз, в час повномасштабної війни, коли після поранень, ампутацій кінцівок наші захисники потребують особливого одягу», - розповіла Тетяна Клімук.
ШЛЯХ «ВІДВАЖНОЇ» ДО БРЕНДУ GORA
За освітою Тетяна Клімук – технолог швейного виробництва. Власну справу розпочала у 2008 році, після того, які її скоротили із ательє.
«Там я чітко засвоїла принцип, яким керуюся до сьогодні – це якість що з вивороту, що з лиця», - пригадує жінка.
Спочатку шила, ремонтувала одяг сама, згодом відкрила три швейні майстерні у Вараші.
«Щоб ви зрозуміли мою одержимість роботою, то я у пологовому будинку замовляла обладнання для своєї третьої майстерні», - каже Тетяна.
Активний старт швейного виробництва в сім’ї Клімуків розпочався у 2014-му – із великим замовленням на футболки від відомого в Україні поштового перевізника.
«Саме тоді виникла назва нашого виробництва «Шиємо все. Одяг для бізнесу», бо реально ми покривали усі потреби, які виникали на ринку, маючи уже усе необхідне обладнання. Рости наше виробництво почало завдяки замовленням на спецодяг. Із самого початку ми робили те, чого не робили інші, - шили власний трикотаж. Тому наші замовники мали можливість обрати ті моделі одягу, які їм подобалися», - розповідає Тетяна.
«Шиємо все» зараз – це потужне швейне виробництво у Луцьку, яке не лише відшиває замовлення, а й пропонує додаткові опції, приміром, вишивку, а віднедавна – і зображення на виробах, надруковані на DTF-принтері, який віддруковує на плівці будь-які зображення, а потім їх за допомогою термопресів переносять на тканину.
«Минулого року чоловік прочитав в інтернеті про бізнес-акселератор для жінок «Відважна» від Дія.Бізнес, які мріють про старт власної справи або вже заснували мікро- чи мале підприємство. Я вагалася, чи варто мені брати участь у цій програмі, але мої бажання вчитися новому та презентувати свою ідею перемогли.
Так, я вмію шити, але не дуже добре вмію на цьому робити бізнес. Тому у мене час від часу виникала потреба дізнаватися нове, розвиватися у напрямку ведення бізнесу, формувати себе як ефективного управлінця. У Луцьку не було такого місця, я часто їздила у Рівне, Львів, шукала однодумців… А навчання за програмою «Відважна» проходило у моєму місті, у тільки-но відкритому центрі Дія. Бізнес у Луцьку», – каже Тетяна.
До слова, акселераційна програма «Відважна» - це спільний проєкт центрів Дія.Бізнес за підтримки Міністерства цифрової трансформації України та Офісу з розвитку підприємництва та експорту та за сприяння глобальної ініціативи She’s Next Empowered by Visa.
БРЕНД GORA – ДЛЯ УСІХ І ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
«На бізнес-акселератор для жінок «Відважна» я пішла не з діючим бізнесом, а з новою ідеєю, – гендерно нейтральний одяг з можливістю кастомізації – тобто, з урахування побажань та особливостей кожного клієнта. Після кожної менторської зустрічі або лекції я чимось доповнювала свою ідею. Це не спеціальний одяг для когось, це одяг для усіх, нейтрально гендерний, який може вдягнути як жінка, так і чоловік.
Стереотип, що дівчатка ходять лише у рожевому, а хлопці – у блакитному, вже давно не актуальний, сучасна молодь все частіше обирає одяг, який є зручним, вільним та універсальним», – наголошує засновниця бренду.
Окрім цих особливостей, одяг бренду GORA вдало поєднуватиметься між собою із різних колекцій.
«Я працюю над колекцією з обмеженою кольоровою гамою, і немає значення, з якої колекції людина купить собі річ, вона легко інтегрується в одяг з інших колекцій GORA. Речі продаватимуться як одинично, так і сетами», – відкрила секрети майбутніх колекцій їх авторка.
У бренді GORA будуть присутні футболки, штани, сорочки, жилети, вироби з джинсу та вельвету тощо.
«На «Відважній» я познайомилась з військовим Віктором, який отримав поранення на війні і втратив ногу. Він так скептично у мене тоді запитав, мовляв, а чим буде особливим цей одяг. Я відповіла: «Та нічим». У мене немає бажання робити акцент на тому, що люди з інвалідністю інакші. Важливо, аби їхні потреби закривалися не гірше, аніж, у людей, які не мають інвалідності. Я ще з дитинства пам’ятаю, як люди без ноги вдягали штани, а під ампутованою кінцівкою в’язали зі штанини вузол. Це жахливо», - ділиться думками Тетяна Клімук.
Тож на презентацію у фіналі програми «Відважна» бренд GORA презентував одяг, у якому вийшла сама Тетяна та військовослужбовець Віктор у кастомізованих спеціально для нього штанах – із акуратно обрізаною та підшитою штаниною.
«Ми ж розуміємо, що із початком повномасштабного вторгнення людей з інвалідністю буде багато. Вони заплатили дуже дорого, щоб ми могли жити, працювати, пити каву… А що ми робимо для них? Я шию одяг і я хочу бути корисною. Щоб вони не відчували свою інакшість», - наголошує засновниця бренду GORA.
До слова, виграні 150 тисяч гривень у проєкті «Відважна» від Дія. Бізнес у номінації «За найкращий бізнес-концепт» пані Тетяна спрямує на просування та рекламу новоствореного бренду, аби вже за півроку презентувати першу колекцію GORA.
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Тетяна вже 15 років шиє одяг, має власне швейне виробництво, разом із чоловіком активно розвиває цей бізнес, але зараз неабияк пишається своєю новою ідеєю – створенням бренду GORA.
Навесні наступного року бренд презентує першу колекцію гендерно нейтрального одягу, який зможуть носити і чоловіки, і жінки. А його «родзинкою» буде можливість кастомізації для людей з інвалідністю.
«Потреби кожного клієнта – це про індивідуальний підхід. Про те, щоб кожен, хто має певні фізичні особливості міг носити нічим не гірший одяг, аніж інші. Одягу є багато, але у ньому не завжди є цінність. Бренд GORA пропонує ОДЯГ ДЛЯ УСІХ, у тому числі для людей з інвалідністю. Це було актуальним і залишається зараз, в час повномасштабної війни, коли після поранень, ампутацій кінцівок наші захисники потребують особливого одягу», - розповіла Тетяна Клімук.
ШЛЯХ «ВІДВАЖНОЇ» ДО БРЕНДУ GORA
За освітою Тетяна Клімук – технолог швейного виробництва. Власну справу розпочала у 2008 році, після того, які її скоротили із ательє.
«Там я чітко засвоїла принцип, яким керуюся до сьогодні – це якість що з вивороту, що з лиця», - пригадує жінка.
Спочатку шила, ремонтувала одяг сама, згодом відкрила три швейні майстерні у Вараші.
«Щоб ви зрозуміли мою одержимість роботою, то я у пологовому будинку замовляла обладнання для своєї третьої майстерні», - каже Тетяна.
Активний старт швейного виробництва в сім’ї Клімуків розпочався у 2014-му – із великим замовленням на футболки від відомого в Україні поштового перевізника.
«Саме тоді виникла назва нашого виробництва «Шиємо все. Одяг для бізнесу», бо реально ми покривали усі потреби, які виникали на ринку, маючи уже усе необхідне обладнання. Рости наше виробництво почало завдяки замовленням на спецодяг. Із самого початку ми робили те, чого не робили інші, - шили власний трикотаж. Тому наші замовники мали можливість обрати ті моделі одягу, які їм подобалися», - розповідає Тетяна.
«Шиємо все» зараз – це потужне швейне виробництво у Луцьку, яке не лише відшиває замовлення, а й пропонує додаткові опції, приміром, вишивку, а віднедавна – і зображення на виробах, надруковані на DTF-принтері, який віддруковує на плівці будь-які зображення, а потім їх за допомогою термопресів переносять на тканину.
«Минулого року чоловік прочитав в інтернеті про бізнес-акселератор для жінок «Відважна» від Дія.Бізнес, які мріють про старт власної справи або вже заснували мікро- чи мале підприємство. Я вагалася, чи варто мені брати участь у цій програмі, але мої бажання вчитися новому та презентувати свою ідею перемогли.
Так, я вмію шити, але не дуже добре вмію на цьому робити бізнес. Тому у мене час від часу виникала потреба дізнаватися нове, розвиватися у напрямку ведення бізнесу, формувати себе як ефективного управлінця. У Луцьку не було такого місця, я часто їздила у Рівне, Львів, шукала однодумців… А навчання за програмою «Відважна» проходило у моєму місті, у тільки-но відкритому центрі Дія. Бізнес у Луцьку», – каже Тетяна.
До слова, акселераційна програма «Відважна» - це спільний проєкт центрів Дія.Бізнес за підтримки Міністерства цифрової трансформації України та Офісу з розвитку підприємництва та експорту та за сприяння глобальної ініціативи She’s Next Empowered by Visa.
БРЕНД GORA – ДЛЯ УСІХ І ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
«На бізнес-акселератор для жінок «Відважна» я пішла не з діючим бізнесом, а з новою ідеєю, – гендерно нейтральний одяг з можливістю кастомізації – тобто, з урахування побажань та особливостей кожного клієнта. Після кожної менторської зустрічі або лекції я чимось доповнювала свою ідею. Це не спеціальний одяг для когось, це одяг для усіх, нейтрально гендерний, який може вдягнути як жінка, так і чоловік.
Стереотип, що дівчатка ходять лише у рожевому, а хлопці – у блакитному, вже давно не актуальний, сучасна молодь все частіше обирає одяг, який є зручним, вільним та універсальним», – наголошує засновниця бренду.
Окрім цих особливостей, одяг бренду GORA вдало поєднуватиметься між собою із різних колекцій.
«Я працюю над колекцією з обмеженою кольоровою гамою, і немає значення, з якої колекції людина купить собі річ, вона легко інтегрується в одяг з інших колекцій GORA. Речі продаватимуться як одинично, так і сетами», – відкрила секрети майбутніх колекцій їх авторка.
У бренді GORA будуть присутні футболки, штани, сорочки, жилети, вироби з джинсу та вельвету тощо.
«На «Відважній» я познайомилась з військовим Віктором, який отримав поранення на війні і втратив ногу. Він так скептично у мене тоді запитав, мовляв, а чим буде особливим цей одяг. Я відповіла: «Та нічим». У мене немає бажання робити акцент на тому, що люди з інвалідністю інакші. Важливо, аби їхні потреби закривалися не гірше, аніж, у людей, які не мають інвалідності. Я ще з дитинства пам’ятаю, як люди без ноги вдягали штани, а під ампутованою кінцівкою в’язали зі штанини вузол. Це жахливо», - ділиться думками Тетяна Клімук.
Тож на презентацію у фіналі програми «Відважна» бренд GORA презентував одяг, у якому вийшла сама Тетяна та військовослужбовець Віктор у кастомізованих спеціально для нього штанах – із акуратно обрізаною та підшитою штаниною.
«Ми ж розуміємо, що із початком повномасштабного вторгнення людей з інвалідністю буде багато. Вони заплатили дуже дорого, щоб ми могли жити, працювати, пити каву… А що ми робимо для них? Я шию одяг і я хочу бути корисною. Щоб вони не відчували свою інакшість», - наголошує засновниця бренду GORA.
До слова, виграні 150 тисяч гривень у проєкті «Відважна» від Дія. Бізнес у номінації «За найкращий бізнес-концепт» пані Тетяна спрямує на просування та рекламу новоствореного бренду, аби вже за півроку презентувати першу колекцію GORA.
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