На Хмельниччині уламки збитого безпілотника впали на дах будинку





Про це Сергій Тюрін.



"Під час ранкової ворожої атаки працювали сили ППО. Внаслідок збиття ударного повітряного об’єкту уламки впали на дах приватного будинку на території Хмельницького району. Пожежі немає. Травмованих немає. Всі відповідні служби працюють на місці події. Дякуємо ЗСУ за надійну оборону неба над Хмельниччиною", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що росія вранці нанесла ракетний удар по підприємству в Запоріжжі.

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