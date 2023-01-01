На Хмельниччині уламки збитого безпілотника впали на дах будинку

На Хмельниччині уламки збитого безпілотника впали на дах будинку
На Хмельниччині уламки збитого безпілотника впали на дах приватного будинку.

Про це повідомив перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін.

"Під час ранкової ворожої атаки працювали сили ППО. Внаслідок збиття ударного повітряного об’єкту уламки впали на дах приватного будинку на території Хмельницького району. Пожежі немає. Травмованих немає. Всі відповідні служби працюють на місці події. Дякуємо ЗСУ за надійну оборону неба над Хмельниччиною", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що росія вранці нанесла ракетний удар по підприємству в Запоріжжі.

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Теги: Хмельниччина, безпілотник, дах будинку
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