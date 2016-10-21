Зловили хакерів з України, які поцупили 3 мільярди

Зловили хакерів з України, які поцупили 3 мільярди
Кіберполіція та слідчі Нацполіції викрили хакерів, які атакували провідні світові компанії і завдали понад 3 мільярди гривень збитків.

Про це у телеграмі інформує МВС України.

Використовуючи розроблені ними віруси-шифрувальники, хакери здійснювали атаки на сервери провідних світових компаній: зламували акаунти працівників підприємства-жертви, а потім розповсюджували шкідливий програмний код у корпоративній екосистемі. Вони отримували доступ до серверів та викрадали з них інформацію.

Після цього дані на комп’ютерах жертв зашифровувалися і ставали непридатними. За дешифрування інформації члени міжнародної хакерської групи вимагали мільйонні виплати у криптовалюті.



Наприклад, за відновлення роботи серверів однієї з провідних хімічних компаній Нідерландів, зловмисники веліли перерахувати 450 BTC (біткоінів) на підконтрольний криптогаманець, що в еквіваленті складає 48 мільйонів гривень.

Встановлено, що за кілька років злочинної діяльності зловмисники зашифрували понад 1000 серверів світових підприємств та спричинили збитків на суму у понад 3 мільярди гривень в перерахунку на національну валюту.

"Зловмисники атакували найпотужніші світові компанії Франції, Норвегії, Німеччини, Нідерландів, Канади та США, починаючи з 2018 року. У результаті багатомісячної кропіткої роботи українські правоохоронці за сприяння колег з США, Норвегії, Нідерландів, Німеччині та Франції ідентифікували 32-річного лідера хакерського угруповання та його чотирьох найактивніших спільників", - повідомив начальник Департаменту кіберполіції Юрій Виходець.

У ході міжнародної поліцейської операції правоохоронці провели понад 30 обшуків та припинили діяльність угруповання.

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Теги: хакери, інтернет
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