У Луцьку на пішохідному переході водій автомобіля збив матір з півторарічною дитиною

У Луцьку на пішохідному переході водій автомобіля збив матір з півторарічною дитиною
27 листопада біля Луцької міської дитячої поліклініки на вулиці Чорновола у Луцьку водій легкового автомобіля Ford Focus збив матір з візочком, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході.

39-річний водій був тверезий та не помітив матір з візочком на дорозі, — розповіла Суспільному інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині Марина Балдич.

З її слів, водій наразі не затриманий. За фактом ДТП відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил дорожнього руху.

Як розповіла Суспільному медична директорка з інформаційно-аналітичної роботи обласної дитячої лікарні Тетяна Жураківська, дитина зараз перебуває на лікуванні в стаціонарі. Її стан медики оцінюють, як середньої важкості.

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Теги: Луцьк, аварія, дитина, матір
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