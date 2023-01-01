Як 71-річна пенсіонерка з Білорусі живе та господарює у батьківській хаті на Волині. ВІДЕО

Як 71-річна пенсіонерка з Білорусі живе та господарює у батьківській хаті на Волині. ВІДЕО
71-річна пенсіонерка, громадянка Білорусі Лідія В'юн розповіла, як живе та господарює у батьківській хаті на Волині. Каже: українського громадянства немає, є лише посвідка на постійне проживання.

Про це пише Суспільне.

Народилася і виросла Лідія В'юн у селі Мала Глуша Камінь-Каширського району. Після закінчення навчання вийшла заміж за білоруса, 40 років прожила у Бресті, працювала вчителькою початкових класів.

2008-го року приїхала на Волинь глядіти хворого батька. У 2013 році він помер. Каже: збиралася повернутися в Білорусь, але там помер і чоловік. Жінка віддала квартиру у Бресті дітям, а сама залишились господарювати у рідному селі на Волині.

З початком повномасштабної війни залишилася повністю без грошей. "Пенсія на Білорусі, передати її не можуть", — каже Лідія В'юн.

Додає: єдине за чим сумує, що не може побачитися із дітьми та чотирма онуками, які живуть в Білорусі, хоча до сусідньої держави від Малої Глуші навпростець 10 кілометрів.

Пропасти не дають сусіди, говорить жінка.
Як 71-річна пенсіонерка з Білорусі живе та господарює у батьківській хаті на Волині. ВІДЕО

До зими в умовах війни господиня цього року підготувалася. Хоча в хаті має газ, запаслася дровами, наквасила капусти та накрутила консервації.

Як розповіла Суспільному пресофіцерка волинських прикордонників Маргарита Вершиніна: у Лідії В'юн, як і в інших громадян, зараз є можливість виїхати з України через пункти пропуску з країнами ЄС. Однак перед цим треба ознайомитися з порядком пропуску.
Як 71-річна пенсіонерка з Білорусі живе та господарює у батьківській хаті на Волині. ВІДЕО

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Теги: пенсіонерка, Білорусь, Волинь
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