Як 71-річна пенсіонерка з Білорусі живе та господарює у батьківській хаті на Волині. ВІДЕО

Лідія В'юн розповіла, як живе та господарює у батьківській хаті на Волині. Каже: українського громадянства немає, є лише посвідка на постійне проживання.



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Народилася і виросла Лідія В'юн у селі Мала Глуша Камінь-Каширського району. Після закінчення навчання вийшла заміж за білоруса, 40 років прожила у Бресті, працювала вчителькою початкових класів.



2008-го року приїхала на Волинь глядіти хворого батька. У 2013 році він помер. Каже: збиралася повернутися в Білорусь, але там помер і чоловік. Жінка віддала квартиру у Бресті дітям, а сама залишились господарювати у рідному селі на Волині.



З початком повномасштабної війни залишилася повністю без грошей. "Пенсія на Білорусі, передати її не можуть", — каже Лідія В'юн.



Додає: єдине за чим сумує, що не може побачитися із дітьми та чотирма онуками, які живуть в Білорусі, хоча до сусідньої держави від Малої Глуші навпростець 10 кілометрів.



Пропасти не дають сусіди, говорить жінка.



До зими в умовах війни господиня цього року підготувалася. Хоча в хаті має газ, запаслася дровами, наквасила капусти та накрутила консервації.



Як розповіла Суспільному пресофіцерка волинських прикордонників Маргарита Вершиніна: у Лідії В'юн, як і в інших громадян, зараз є можливість виїхати з України через пункти пропуску з країнами ЄС. Однак перед цим треба ознайомитися з порядком пропуску.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 71-річна пенсіонерка, громадянка Білорусірозповіла, як живе та господарює у батьківській хаті на Волині. Каже: українського громадянства немає, є лише посвідка на постійне проживання.Про це пише Суспільне Народилася і виросла Лідія В'юн у селі Мала Глуша Камінь-Каширського району. Після закінчення навчання вийшла заміж за білоруса, 40 років прожила у Бресті, працювала вчителькою початкових класів.2008-го року приїхала на Волинь глядіти хворого батька. У 2013 році він помер. Каже: збиралася повернутися в Білорусь, але там помер і чоловік. Жінка віддала квартиру у Бресті дітям, а сама залишились господарювати у рідному селі на Волині.З початком повномасштабної війни залишилася повністю без грошей. "Пенсія на Білорусі, передати її не можуть", — каже Лідія В'юн.Додає: єдине за чим сумує, що не може побачитися із дітьми та чотирма онуками, які живуть в Білорусі, хоча до сусідньої держави від Малої Глуші навпростець 10 кілометрів.Пропасти не дають сусіди, говорить жінка.До зими в умовах війни господиня цього року підготувалася. Хоча в хаті має газ, запаслася дровами, наквасила капусти та накрутила консервації.Як розповіла Суспільному пресофіцерка волинських прикордонників: у Лідії В'юн, як і в інших громадян, зараз є можливість виїхати з України через пункти пропуску з країнами ЄС. Однак перед цим треба ознайомитися з порядком пропуску.

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