Народного депутата Лабазюка взяли під варту у справі про підкуп топпосадовців

Сергію Лабазюку запобіжний захід — два місяці тримання під вартою (до 21 січня 2024 року). Фігурант у справі про підкуп топпосадовців зможе вийти із СІЗО, внісши 40 млн 260 тисяч грн застави.



Судове засідання транслювалося на YouTube, пише



Якщо Лабазюк внесе заставу, то на нього будуть покладені процесуальні обов’язки. Суд ухвалив рішення взяти депутата під варту в залі суду.



Раніше в СІЗО відправили спільника Лабазюка з можливістю внести 12 млн грн застави. Йдеться про керівника компанії, який, за даними слідства, разом з депутатом хотів заплатити гроші главі Міністерства відновлення Олександру Кубракову й очільнику Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі-Масі Найєму.



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За даними слідства, у серпні 2023 року народний депутат від партії «За майбутнє» Сергій Лабазюк, який також володіє будівельним та аграрним бізнесом, звернувся до високопосадовця Міністерства відновлення з проханням надати його компанії підряди з відбудови інфраструктурних об’єктів на 1 млрд гривень. За це він пообіцяв «винагороду» у 3-5% від вартості кожного підряду.



Для узгодження подальших домовленостей депутат залучив директора компанії, вказують правоохоронці.



Уже після надходження 50 млн гривень за підряд з відновлення зруйнованого мосту в одному з регіонів України депутат через довірену людину намагався передати топпосадовцю Держагентства відновлення обіцяний відсоток, зазначили правоохоронці. Так, 150 тисяч доларів у китайській шкатулці принесли на паркінг одного зі столичних супермаркетів.



Тепер депутата та його спільника підозрюють за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років увʼязнення з конфіскацією майна або без неї.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вищий антикорупційний суд 28 листопада обрав народному депутатузапобіжний захід — два місяці тримання під вартою (до 21 січня 2024 року). Фігурант у справі про підкуп топпосадовців зможе вийти із СІЗО, внісши 40 млн 260 тисяч грн застави.Судове засідання транслювалося на YouTube, пише Громадське Якщо Лабазюк внесе заставу, то на нього будуть покладені процесуальні обов’язки. Суд ухвалив рішення взяти депутата під варту в залі суду.Раніше в СІЗО відправили спільника Лабазюка з можливістю внести 12 млн грн застави. Йдеться про керівника компанії, який, за даними слідства, разом з депутатом хотів заплатити гроші главі Міністерства відновленняй очільнику Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктуриЗа даними слідства, у серпні 2023 року народний депутат від партії «За майбутнє» Сергій Лабазюк, який також володіє будівельним та аграрним бізнесом, звернувся до високопосадовця Міністерства відновлення з проханням надати його компанії підряди з відбудови інфраструктурних об’єктів на 1 млрд гривень. За це він пообіцяв «винагороду» у 3-5% від вартості кожного підряду.Для узгодження подальших домовленостей депутат залучив директора компанії, вказують правоохоронці.Уже після надходження 50 млн гривень за підряд з відновлення зруйнованого мосту в одному з регіонів України депутат через довірену людину намагався передати топпосадовцю Держагентства відновлення обіцяний відсоток, зазначили правоохоронці. Так, 150 тисяч доларів у китайській шкатулці принесли на паркінг одного зі столичних супермаркетів.Тепер депутата та його спільника підозрюють за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років увʼязнення з конфіскацією майна або без неї.

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