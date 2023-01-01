Українські воїни ліквідували минулої доби ще 860 окупантів





Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.11.23 орієнтовно склали:



✔ особового складу ‒ близько 326 440 (+860) осіб,



✔ танків ‒ 5 523 (+3) од,



✔ бойових броньованих машин ‒ 10 285 (+3) од,



✔ артилерійських систем – 7 876 (+1) од,



✔ РСЗВ – 907 (+0) од,



✔ засоби ППО ‒ 597 (+0) од,



✔ літаків – 323 (+0) од,



✔ гелікоптерів – 324 (+0) од,



✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 905 (+0),



✔ крилаті ракети ‒ 1 565 (+0),



✔ кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,



✔ підводні човни - 1 (+0) од,



✔ автомобільної техніки та автоцистерн – 10 302 (+3) од,



✔ спеціальна техніка ‒ 1 113 (+0).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початку повномасштабного вторгнення втрати армії рф сягнули близько 326 440 осіб.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.✔ особового складу ‒ близько 326 440 (+860) осіб,✔ танків ‒ 5 523 (+3) од,✔ бойових броньованих машин ‒ 10 285 (+3) од,✔ артилерійських систем – 7 876 (+1) од,✔ РСЗВ – 907 (+0) од,✔ засоби ППО ‒ 597 (+0) од,✔ літаків – 323 (+0) од,✔ гелікоптерів – 324 (+0) од,✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 905 (+0),✔ крилаті ракети ‒ 1 565 (+0),✔ кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,✔ підводні човни - 1 (+0) од,✔ автомобільної техніки та автоцистерн – 10 302 (+3) од,✔ спеціальна техніка ‒ 1 113 (+0).

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