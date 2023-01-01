Українські воїни ліквідували минулої доби ще 860 окупантів
Сьогодні, 09:20
З початку повномасштабного вторгнення втрати армії рф сягнули близько 326 440 осіб.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.11.23 орієнтовно склали:
✔ особового складу ‒ близько 326 440 (+860) осіб,
✔ танків ‒ 5 523 (+3) од,
✔ бойових броньованих машин ‒ 10 285 (+3) од,
✔ артилерійських систем – 7 876 (+1) од,
✔ РСЗВ – 907 (+0) од,
✔ засоби ППО ‒ 597 (+0) од,
✔ літаків – 323 (+0) од,
✔ гелікоптерів – 324 (+0) од,
✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 905 (+0),
✔ крилаті ракети ‒ 1 565 (+0),
✔ кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
✔ підводні човни - 1 (+0) од,
✔ автомобільної техніки та автоцистерн – 10 302 (+3) од,
✔ спеціальна техніка ‒ 1 113 (+0).
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Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.11.23 орієнтовно склали:
✔ особового складу ‒ близько 326 440 (+860) осіб,
✔ танків ‒ 5 523 (+3) од,
✔ бойових броньованих машин ‒ 10 285 (+3) од,
✔ артилерійських систем – 7 876 (+1) од,
✔ РСЗВ – 907 (+0) од,
✔ засоби ППО ‒ 597 (+0) од,
✔ літаків – 323 (+0) од,
✔ гелікоптерів – 324 (+0) од,
✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 905 (+0),
✔ крилаті ракети ‒ 1 565 (+0),
✔ кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
✔ підводні човни - 1 (+0) од,
✔ автомобільної техніки та автоцистерн – 10 302 (+3) од,
✔ спеціальна техніка ‒ 1 113 (+0).
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Коментарі 1
А-а трикратного зе-крадія наших пенсій то не позбулися!!! ЩОБ ТИ ЗДОХ жидячий зеленський-клоун СМЕРДЯЧИЙ Вдавившись Краденими В Нас Пенсіями!!!!
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