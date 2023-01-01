Українські воїни ліквідували минулої доби ще 860 окупантів

Українські воїни ліквідували минулої доби ще 860 окупантів
З початку повномасштабного вторгнення втрати армії рф сягнули близько 326 440 осіб.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.11.23 орієнтовно склали:

✔ особового складу ‒ близько 326 440 (+860) осіб,

✔ танків ‒ 5 523 (+3) од,

✔ бойових броньованих машин ‒ 10 285 (+3) од,

✔ артилерійських систем – 7 876 (+1) од,

✔ РСЗВ – 907 (+0) од,

✔ засоби ППО ‒ 597 (+0) од,

✔ літаків – 323 (+0) од,

✔ гелікоптерів – 324 (+0) од,

✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 905 (+0),

✔ крилаті ракети ‒ 1 565 (+0),

✔ кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,

✔ підводні човни - 1 (+0) од,

✔ автомобільної техніки та автоцистерн – 10 302 (+3) од,

✔ спеціальна техніка ‒ 1 113 (+0).

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Теги: Втрати росії
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Коментарі 1
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А-а трикратного зе-крадія наших пенсій то не позбулися!!! ЩОБ ТИ ЗДОХ жидячий зеленський-клоун СМЕРДЯЧИЙ Вдавившись Краденими В Нас Пенсіями!!!!
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