Через негоду в Україні загинули 10 людей, ще 23 – постраждали

негоду в Україні загинули 10 людей, 23 людини, серед яких є діти - постраждали.



Про це Ігор Клименко.



Одеська область: підрозділи ДСНС залучалися до допомоги 254 рази. Відбуксовано 849 автомобілів, зокрема 24 автобуси та 17 автомобілів екстреної допомоги. Надано допомогу 2498 людям, зокрема 162 дітям. 5 людей через негоду загинули, ще 15 - постраждали. На ділянках доріг М-05 та М-15 організовано рух у реверсному режимі.



Миколаївська область: рятувальники виїжджали на виклики 66 разів, відбуксували 144 автомобілі. На деяких відрізках доріг рух залишається ускладненим. На Миколаївщині 2 людини загинули, ще 2 - постраждали.



Наслідки негоди: 8 автодоріг на Миколаївщині та Кіровоградщині залишаються перекритими для руху. Знеструмлені 411 населених пунктів у 11 областях. Усього відбуксовано з переметів 1530 транспортних засобів. Внаслідок ускладнення погодних умов загинули 10 людей – на Одещині, Харківщині, Миколаївщині та у Києві. 23 людини постраждали, серед них є 2 дитини. На державному та регіональному рівнях функціонують штаби з ліквідації наслідків негоди.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Череззагинули 10 людей, 23 людини, серед яких є діти - постраждали.Про це повідомив очільник Міністерства внутрішніх справпідрозділи ДСНС залучалися до допомоги 254 рази. Відбуксовано 849 автомобілів, зокрема 24 автобуси та 17 автомобілів екстреної допомоги. Надано допомогу 2498 людям, зокрема 162 дітям. 5 людей через негоду загинули, ще 15 - постраждали. На ділянках доріг М-05 та М-15 організовано рух у реверсному режимі.рятувальники виїжджали на виклики 66 разів, відбуксували 144 автомобілі. На деяких відрізках доріг рух залишається ускладненим. На Миколаївщині 2 людини загинули, ще 2 - постраждали.8 автодоріг на Миколаївщині та Кіровоградщині залишаються перекритими для руху. Знеструмлені 411 населених пунктів у 11 областях. Усього відбуксовано з переметів 1530 транспортних засобів. Внаслідок ускладнення погодних умов загинули 10 людей – на Одещині, Харківщині, Миколаївщині та у Києві. 23 людини постраждали, серед них є 2 дитини. На державному та регіональному рівнях функціонують штаби з ліквідації наслідків негоди.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію