Через негоду в Україні загинули 10 людей, ще 23 – постраждали

Через негоду в Україні загинули 10 людей, ще 23 – постраждали
Через негоду в Україні загинули 10 людей, 23 людини, серед яких є діти - постраждали.

Про це повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

Одеська область: підрозділи ДСНС залучалися до допомоги 254 рази. Відбуксовано 849 автомобілів, зокрема 24 автобуси та 17 автомобілів екстреної допомоги. Надано допомогу 2498 людям, зокрема 162 дітям. 5 людей через негоду загинули, ще 15 - постраждали. На ділянках доріг М-05 та М-15 організовано рух у реверсному режимі.

Миколаївська область: рятувальники виїжджали на виклики 66 разів, відбуксували 144 автомобілі. На деяких відрізках доріг рух залишається ускладненим. На Миколаївщині 2 людини загинули, ще 2 - постраждали.

Наслідки негоди: 8 автодоріг на Миколаївщині та Кіровоградщині залишаються перекритими для руху. Знеструмлені 411 населених пунктів у 11 областях. Усього відбуксовано з переметів 1530 транспортних засобів. Внаслідок ускладнення погодних умов загинули 10 людей – на Одещині, Харківщині, Миколаївщині та у Києві. 23 людини постраждали, серед них є 2 дитини. На державному та регіональному рівнях функціонують штаби з ліквідації наслідків негоди.
Через негоду в Україні загинули 10 людей, ще 23 – постраждали


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Теги: негода, дороги, сніг
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