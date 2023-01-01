Для Луцька планують закупити 30 нових тролейбусів





Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 29 листопада, депутати міської ради під час пленарного засідання 53-ї сесії, повідомляють у Луцькій міській раді.



Місцеве запозичення здійснюється шляхом залучення кредитних коштів відповідно до Фінансової угоди “Міський громадський транспорт України ІІ” між Україною та Європейським інвестиційним банком”. Запозичення здійснюється з метою комплексного вирішення проблеми пасажирських перевезень, задоволення потреб громади у якісному, сучасному, комфортному, громадському транспорті, поліпшенні екологічної ситуації в місті.



Строк позики становить до 22 років для кожного траншу, включаючи пільговий період до 5 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцька міськрада планує позичити 6,3 млн євро для купівлі 30 нових тролейбусів у рамках оновлення парку громадського електротранспорту.Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 29 листопада, депутати міської ради під час пленарного засідання 53-ї сесії, повідомляють у Луцькій міській раді.Місцеве запозичення здійснюється шляхом залучення кредитних коштів відповідно до Фінансової угоди “Міський громадський транспорт України ІІ” між Україною та Європейським інвестиційним банком”. Запозичення здійснюється з метою комплексного вирішення проблеми пасажирських перевезень, задоволення потреб громади у якісному, сучасному, комфортному, громадському транспорті, поліпшенні екологічної ситуації в місті.Строк позики становить до 22 років для кожного траншу, включаючи пільговий період до 5 років.

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