Українські військові за добу знищили ще 1 140 окупантів





Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.11.23 орієнтовно склали:



✔ особового складу ‒ близько 327 580 (+1 140) осіб,



✔ танків ‒ 5 538 (+15) од,



✔ бойових броньованих машин ‒ 10 312 (+27) од,



✔ артилерійських систем – 7 908 (+32) од,



✔ РСЗВ – 910 (+3) од,



✔ засоби ППО ‒ 600 (+3) од,



✔ літаків – 323 (+0) од,



✔ гелікоптерів – 324 (+0) од,



✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 944 (+39),



✔ крилаті ракети ‒ 1 567 (+2),



✔ кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,



✔ підводні човни - 1 (+0) од,



✔ автомобільної техніки та автоцистерн – 10 348 (+46) од,



✔ спеціальна техніка ‒ 1 121 (+8).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські захисники за минулу добу знищили близько 1 140 осіб.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.✔ особового складу ‒ близько 327 580 (+1 140) осіб,✔ танків ‒ 5 538 (+15) од,✔ бойових броньованих машин ‒ 10 312 (+27) од,✔ артилерійських систем – 7 908 (+32) од,✔ РСЗВ – 910 (+3) од,✔ засоби ППО ‒ 600 (+3) од,✔ літаків – 323 (+0) од,✔ гелікоптерів – 324 (+0) од,✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 944 (+39),✔ крилаті ракети ‒ 1 567 (+2),✔ кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,✔ підводні човни - 1 (+0) од,✔ автомобільної техніки та автоцистерн – 10 348 (+46) од,✔ спеціальна техніка ‒ 1 121 (+8).

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