Українські військові за добу знищили ще 1 140 окупантів
Сьогодні, 10:15
Українські захисники за минулу добу знищили близько 1 140 осіб.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.11.23 орієнтовно склали:
✔ особового складу ‒ близько 327 580 (+1 140) осіб,
✔ танків ‒ 5 538 (+15) од,
✔ бойових броньованих машин ‒ 10 312 (+27) од,
✔ артилерійських систем – 7 908 (+32) од,
✔ РСЗВ – 910 (+3) од,
✔ засоби ППО ‒ 600 (+3) од,
✔ літаків – 323 (+0) од,
✔ гелікоптерів – 324 (+0) од,
✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 944 (+39),
✔ крилаті ракети ‒ 1 567 (+2),
✔ кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
✔ підводні човни - 1 (+0) од,
✔ автомобільної техніки та автоцистерн – 10 348 (+46) од,
✔ спеціальна техніка ‒ 1 121 (+8).
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Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.11.23 орієнтовно склали:
✔ особового складу ‒ близько 327 580 (+1 140) осіб,
✔ танків ‒ 5 538 (+15) од,
✔ бойових броньованих машин ‒ 10 312 (+27) од,
✔ артилерійських систем – 7 908 (+32) од,
✔ РСЗВ – 910 (+3) од,
✔ засоби ППО ‒ 600 (+3) од,
✔ літаків – 323 (+0) од,
✔ гелікоптерів – 324 (+0) од,
✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 944 (+39),
✔ крилаті ракети ‒ 1 567 (+2),
✔ кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
✔ підводні човни - 1 (+0) од,
✔ автомобільної техніки та автоцистерн – 10 348 (+46) од,
✔ спеціальна техніка ‒ 1 121 (+8).
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