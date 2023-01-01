Українські військові за добу знищили ще 1 140 окупантів

Українські військові за добу знищили ще 1 140 окупантів
Українські захисники за минулу добу знищили близько 1 140 осіб.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.11.23 орієнтовно склали:

✔ особового складу ‒ близько 327 580 (+1 140) осіб,

✔ танків ‒ 5 538 (+15) од,

✔ бойових броньованих машин ‒ 10 312 (+27) од,

✔ артилерійських систем – 7 908 (+32) од,

✔ РСЗВ – 910 (+3) од,

✔ засоби ППО ‒ 600 (+3) од,

✔ літаків – 323 (+0) од,

✔ гелікоптерів – 324 (+0) од,

✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 944 (+39),

✔ крилаті ракети ‒ 1 567 (+2),

✔ кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,

✔ підводні човни - 1 (+0) од,

✔ автомобільної техніки та автоцистерн – 10 348 (+46) од,

✔ спеціальна техніка ‒ 1 121 (+8).

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Теги: Росія, Україна, війна
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