На потреби військових Луцькрада наступного року виділить 500 мільйонів гривень

На потреби військових Луцькрада наступного року виділить 500 мільйонів гривень
На наступний рік Луцька міська рада виділяє на ЗСУ не менше 500 мільйонів гривень.

Про це повідомив мер міста Ігор Поліщук.

Кошти будуть виділятися на закупівлю дронів, тепловізорів, старлініків, зарядних станцій, оптичних прицілів та всього іншого, що так потребують наші військові.

"Виділяємо, не дивлячись на те, що наступного року ми не доотримаємо понад 300 мільйонів гривень військового ПДФО. Частина вищевказаної суми буде передбачена одразу при формуванні бюджету, частина під час розподілу вільних залишків.

Окрім того, бюджет участі «4.5.0» на зразок того, що проводився цього року, наступного року буде проведено двічі", - йдеться в повідомленні.

Також Ігор Поліщук запросив усіх волонтерів та представників волонтерських організацій Луцької громади на робочу зустріч для обговорення співпраці та посилення ефективності міськради в питанні забезпечення військових в наступний четвер, 30.11, о 10:00 в хол сесійної зали міськради.

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Теги: Луцька міська рада, ЗСУ, кошти
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