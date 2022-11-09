На потреби військових Луцькрада наступного року виділить 500 мільйонів гривень





Про це Ігор Поліщук.



Кошти будуть виділятися на закупівлю дронів, тепловізорів, старлініків, зарядних станцій, оптичних прицілів та всього іншого, що так потребують наші військові.



"Виділяємо, не дивлячись на те, що наступного року ми не доотримаємо понад 300 мільйонів гривень військового ПДФО. Частина вищевказаної суми буде передбачена одразу при формуванні бюджету, частина під час розподілу вільних залишків.



Окрім того, бюджет участі «4.5.0» на зразок того, що проводився цього року, наступного року буде проведено двічі", - йдеться в повідомленні.



Також Ігор Поліщук запросив усіх волонтерів та представників волонтерських організацій Луцької громади на робочу зустріч для обговорення співпраці та посилення ефективності міськради в питанні забезпечення військових в наступний четвер, 30.11, о 10:00 в хол сесійної зали міськради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На наступний рік Луцька міська рада виділяє на ЗСУ не менше 500 мільйонів гривень.Про це повідомив мер містаКошти будуть виділятися на закупівлю дронів, тепловізорів, старлініків, зарядних станцій, оптичних прицілів та всього іншого, що так потребують наші військові."Виділяємо, не дивлячись на те, що наступного року ми не доотримаємо понад 300 мільйонів гривень військового ПДФО. Частина вищевказаної суми буде передбачена одразу при формуванні бюджету, частина під час розподілу вільних залишків.Окрім того, бюджет участі «4.5.0» на зразок того, що проводився цього року, наступного року буде проведено двічі", - йдеться в повідомленні.Також Ігор Поліщук запросив усіх волонтерів та представників волонтерських організацій Луцької громади на робочу зустріч для обговорення співпраці та посилення ефективності міськради в питанні забезпечення військових в наступний четвер, 30.11, о 10:00 в хол сесійної зали міськради.

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