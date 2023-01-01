У Луцьку перейменували ще три вулиці
Сьогодні, 13:50
У Луцьку перейменували ще три вулиці.
Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 29 листопада, під час пленарного засідання 53-ї сесії, повідомляють у Луцькій міській раді.
Зокрема, будуть перейменовано: вулицю Чехова на вулицю Куцина Олега, вулицю Волгоградська - на вулицю Пянтковського, вулицю Нестерова - на вулицю Тероборони.
Нові назви вулиць у Луцьку будуть запроваджені з 1 січня 2024 року без зміни нумерації об’єктів нерухомого майна.
Перейменування пов’язане з процесом декомунізації та дерусифікації назв вулиць у Луцькій міській територіальній громаді.
У визначені терміни працівники департаменту житлово-комунального господарства мають забезпечити виготовлення та розміщення відповідних інформаційних стендів, вказівників із новими назвами вулиць на будівлях міста.
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Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 29 листопада, під час пленарного засідання 53-ї сесії, повідомляють у Луцькій міській раді.
Зокрема, будуть перейменовано: вулицю Чехова на вулицю Куцина Олега, вулицю Волгоградська - на вулицю Пянтковського, вулицю Нестерова - на вулицю Тероборони.
Нові назви вулиць у Луцьку будуть запроваджені з 1 січня 2024 року без зміни нумерації об’єктів нерухомого майна.
Перейменування пов’язане з процесом декомунізації та дерусифікації назв вулиць у Луцькій міській територіальній громаді.
У визначені терміни працівники департаменту житлово-комунального господарства мають забезпечити виготовлення та розміщення відповідних інформаційних стендів, вказівників із новими назвами вулиць на будівлях міста.
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