У Луцьку перейменували ще три вулиці

У Луцьку перейменували ще три вулиці
У Луцьку перейменували ще три вулиці.

Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 29 листопада, під час пленарного засідання 53-ї сесії, повідомляють у Луцькій міській раді.

Зокрема, будуть перейменовано: вулицю Чехова на вулицю Куцина Олега, вулицю Волгоградська - на вулицю Пянтковського, вулицю Нестерова - на вулицю Тероборони.

Нові назви вулиць у Луцьку будуть запроваджені з 1 січня 2024 року без зміни нумерації об’єктів нерухомого майна.

Перейменування пов’язане з процесом декомунізації та дерусифікації назв вулиць у Луцькій міській територіальній громаді.

У визначені терміни працівники департаменту житлово-комунального господарства мають забезпечити виготовлення та розміщення відповідних інформаційних стендів, вказівників із новими назвами вулиць на будівлях міста.

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Теги: Луцьк, вулиці, перейменування
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