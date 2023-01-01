Лучанин підпільно торгував бойовою зброєю

На Рівненщині правоохоронці блокували канал нелегального продажу зброї, який налагодив мешканець Луцька.Про це в телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.За процесуального керівництва Сарненської окружної прокуратури жителю Волині повідомлено про підозру у незаконному поводженні зі зброєю (ч. 1 ст. 263 КК України).У ході слідства чоловік двічі у жовтні та листопаді 2023 року під час оперативних закупок збув 5 гранат, 4 протитанкові гранатомети, а також гвинтівку, 2160 патронів калібру 5,45 та реактивну гранату типу РПГ-22. Загалом продавець «заробив» майже 86 тис грн.Затримали підозрюваного на трасі у Сарненському районі після другого збуту зброї та боєприпасів.Під час обшуків за місцем проживання чоловіка у Луцьку правоохоронці вилучили також гранати та запали до них, підствольні гранати ВОГ-25, запальники до димових шашок та 600 набоїв різного калібру.Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення майже 1,4 млн грн застави. Усю зброю та боєприпаси вилучено з незаконного обігу.Наразі призначено ряд необхідних експертиз, встановлюються шляхи надходження зброї та причетність до злочину інших осіб.Досудове розслідування – Нацполіція, оперативний супровід – СБУ.Нагадаємо, на Хрінницькому водосховищі працівники Рівненського рибоохоронного патруля