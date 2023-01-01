Лучанин підпільно торгував бойовою зброєю
Сьогодні, 14:11
На Рівненщині правоохоронці блокували канал нелегального продажу зброї, який налагодив мешканець Луцька.
Про це в телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.
За процесуального керівництва Сарненської окружної прокуратури жителю Волині повідомлено про підозру у незаконному поводженні зі зброєю (ч. 1 ст. 263 КК України).
У ході слідства чоловік двічі у жовтні та листопаді 2023 року під час оперативних закупок збув 5 гранат, 4 протитанкові гранатомети, а також гвинтівку, 2160 патронів калібру 5,45 та реактивну гранату типу РПГ-22. Загалом продавець «заробив» майже 86 тис грн.
Затримали підозрюваного на трасі у Сарненському районі після другого збуту зброї та боєприпасів.
Під час обшуків за місцем проживання чоловіка у Луцьку правоохоронці вилучили також гранати та запали до них, підствольні гранати ВОГ-25, запальники до димових шашок та 600 набоїв різного калібру.
Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення майже 1,4 млн грн застави. Усю зброю та боєприпаси вилучено з незаконного обігу.
Наразі призначено ряд необхідних експертиз, встановлюються шляхи надходження зброї та причетність до злочину інших осіб.
Досудове розслідування – Нацполіція, оперативний супровід – СБУ.
Нагадаємо, на Хрінницькому водосховищі працівники Рівненського рибоохоронного патруля затримали браконьєра з Луцька.
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Про це в телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.
За процесуального керівництва Сарненської окружної прокуратури жителю Волині повідомлено про підозру у незаконному поводженні зі зброєю (ч. 1 ст. 263 КК України).
У ході слідства чоловік двічі у жовтні та листопаді 2023 року під час оперативних закупок збув 5 гранат, 4 протитанкові гранатомети, а також гвинтівку, 2160 патронів калібру 5,45 та реактивну гранату типу РПГ-22. Загалом продавець «заробив» майже 86 тис грн.
Затримали підозрюваного на трасі у Сарненському районі після другого збуту зброї та боєприпасів.
Під час обшуків за місцем проживання чоловіка у Луцьку правоохоронці вилучили також гранати та запали до них, підствольні гранати ВОГ-25, запальники до димових шашок та 600 набоїв різного калібру.
Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення майже 1,4 млн грн застави. Усю зброю та боєприпаси вилучено з незаконного обігу.
Наразі призначено ряд необхідних експертиз, встановлюються шляхи надходження зброї та причетність до злочину інших осіб.
Досудове розслідування – Нацполіція, оперативний супровід – СБУ.
Нагадаємо, на Хрінницькому водосховищі працівники Рівненського рибоохоронного патруля затримали браконьєра з Луцька.
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