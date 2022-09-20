Браконьєр із Луцька попався аж на Рівненщині

Браконьєр із Луцька попався аж на Рівненщині
На Хрінницькому водосховищі працівники Рівненського рибоохоронного патруля затримали браконьєра з Луцька.

Про це повідомляє у фейсбуці Рівненський рибоохоронний патруль.

Чоловіка зловили на водоймі під час лову риби забороненим знаряддям – сіткою. Під час огляду місця події у зловмисника виявили і пійману рибу.

«Внаслідок незаконного вилову завдано шкоду рибним запасам на суму 17 425 грн», - зазначили рибоохоронці.

На громадянина склали протокол про адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 4 ст. 85 КУпАП.

Знаряддя лову та водні біоресурси вилучені працівниками Рівненського рибоохоронного патруля.

Нагадаємо, ківерцівський дільничний під час своєї відпустки затримав зловмисника, який перебував у розшуку. Він обґрунтовано підозрюється у вчиненні крадіжок майна громадян.


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Теги: браконьєр, Волинь
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