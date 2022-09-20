Браконьєр із Луцька попався аж на Рівненщині
Сьогодні, 12:26
На Хрінницькому водосховищі працівники Рівненського рибоохоронного патруля затримали браконьєра з Луцька.
Про це повідомляє у фейсбуці Рівненський рибоохоронний патруль.
Чоловіка зловили на водоймі під час лову риби забороненим знаряддям – сіткою. Під час огляду місця події у зловмисника виявили і пійману рибу.
«Внаслідок незаконного вилову завдано шкоду рибним запасам на суму 17 425 грн», - зазначили рибоохоронці.
На громадянина склали протокол про адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 4 ст. 85 КУпАП.
Знаряддя лову та водні біоресурси вилучені працівниками Рівненського рибоохоронного патруля.
Нагадаємо, ківерцівський дільничний під час своєї відпустки затримав зловмисника, який перебував у розшуку. Він обґрунтовано підозрюється у вчиненні крадіжок майна громадян.
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Про це повідомляє у фейсбуці Рівненський рибоохоронний патруль.
Чоловіка зловили на водоймі під час лову риби забороненим знаряддям – сіткою. Під час огляду місця події у зловмисника виявили і пійману рибу.
«Внаслідок незаконного вилову завдано шкоду рибним запасам на суму 17 425 грн», - зазначили рибоохоронці.
На громадянина склали протокол про адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 4 ст. 85 КУпАП.
Знаряддя лову та водні біоресурси вилучені працівниками Рівненського рибоохоронного патруля.
Нагадаємо, ківерцівський дільничний під час своєї відпустки затримав зловмисника, який перебував у розшуку. Він обґрунтовано підозрюється у вчиненні крадіжок майна громадян.
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