Через сварку фермера і водія маршрутки на Волині крайніми стали селяни

Через сварку фермера і водія маршрутки на Волині крайніми стали селяни
У селі Бережанка на Волині селяни обурені тим, як поставився до них фермер-орендар.

Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.

Селяни стверджують, що фермер не дає проїхати автобусу. Проблема з доїздом виникла всередині літа: тоді дорожня служба почала ремонтувати міст на річці Полонка, через який добиралися у Бережанку.

Аби не об'їжджати ще декілька сіл, щоб потрапити додому, люди домовилися з місцевим фермером, щоб той пропускав транспорт через господарський двір, який орендує. Домовленість діяла, поки тиждень тому фермер з невідомих причин не посварився з водієм маршрутки "Бережанка-Луцьк". Тоді й уперся та принципово закрив ворота на території.

Мешканець села Ігор стверджує: «Не пропускає ніякого автобуса. Його транспорт може по селі їздити ламати дорогу робити, а нас не цей во. Десь передати якісь таблєткі, якісь уколи через автобус ми вже всі пожилого віку люди. І з дітьми з маленькими їдуть і возьми но йди в другий кінець. Я вийшов з хати в туфлях чистих по асфальті собі пройшовся акуратно. Тепер по фермі там болото, там отакий шар болота є, якшо дощ пішов, то отакий шар болота. Кудою йти? По тому болоті, брати з собою пляшку з водою і мити туфлі чи шо. Чи перезуватися йти в резинових чоботах туда, а там кидати, а їхати в туфлях в Луцьк, то не тільки я, то любий буде так робити»

Фермер, на вчинок якого нарікають селяни, господарює з батьком вже 21 рік. Орендують паї чи не в усього села.

За законом, фермер мав право перегородити дорогу. Цей клаптик вулиці належить йому за договором оренди з Горохівською райадміністрацією уже 12-ий рік. І вплинути на рішення "нікого не пропускати" місцева влада не може.

Староста села Бережанка Сергій Степанюк розповів: «Він там є приватний підприємець, він хоче розгородив, хоче загородив. Я не можу, наприклад, вплинути на нього».

Що за непорозуміння сталося між водієм маршрутки та фермером - ніхто достеменно не знає. Зі слів старости села, начебто водій автобуса нецензурно висловився у розмові з фермером.

Журналісти намагалися зв'язатися з водієм маршрутки та фермером, але марно. Але вже найближчим часом ремонтні роботи на дорозі завершать і маршрутка "Луцьк - Бережанка" незабаром відновить звичний маршрут.



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Теги: конфлікт, Волинь
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