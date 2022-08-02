У Сімферополі мобілізовані росіяни до смерті забили свого полковника, – розвідка

У Сімферополі мобілізовані росіяни до смерті забили свого полковника, – розвідка
В окупованому Криму мобілізовані росіяни до смерті відгамселили свого полковника.

Про це повідомляють у Головному у правлінні розвідки Міністерства оборони України.

Подія відбулась 1 листопада 2023 року в тимчасово окупованому Сімферополі.

"Група мобілізованих солдатів 20-ї мотострілецької дивізії, що входить до 8 армії південного військового округу зс рф, завдала тяжких тілесних ушкоджень полковнику мусурбекову.

Офіцер окупаційної армії обіймав посаду заступника командира полку.

7 листопада 2023 року у лікарні Сімферополя констатували смерть мусурбекова від отриманих травм", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підозрювані у вбивстві полковника російські військовослужбовці того ж дня, перевдягнувшись в цивільне, самовільно залишили місце дислокації свого підрозділу у Сімферопольському районі та втекли до краснодарського краю рф.

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Теги: Росія, мобілізовані, полковник, вбивство
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