У Сімферополі мобілізовані росіяни до смерті забили свого полковника, – розвідка





Про це



Подія відбулась 1 листопада 2023 року в тимчасово окупованому Сімферополі.



"Група мобілізованих солдатів 20-ї мотострілецької дивізії, що входить до 8 армії південного військового округу зс рф, завдала тяжких тілесних ушкоджень полковнику мусурбекову.



Офіцер окупаційної армії обіймав посаду заступника командира полку.



7 листопада 2023 року у лікарні Сімферополя констатували смерть мусурбекова від отриманих травм", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що підозрювані у вбивстві полковника російські військовослужбовці того ж дня, перевдягнувшись в цивільне, самовільно залишили місце дислокації свого підрозділу у Сімферопольському районі та втекли до краснодарського краю рф.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В окупованому Криму мобілізовані росіяни до смерті відгамселили свого полковника.Про це повідомляють у Головному у правлінні розвідки Міністерства оборони України.Подія відбулась 1 листопада 2023 року в тимчасово окупованому Сімферополі."Група мобілізованих солдатів 20-ї мотострілецької дивізії, що входить до 8 армії південного військового округу зс рф, завдала тяжких тілесних ушкоджень полковнику мусурбекову.Офіцер окупаційної армії обіймав посаду заступника командира полку.7 листопада 2023 року у лікарні Сімферополя констатували смерть мусурбекова від отриманих травм", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що підозрювані у вбивстві полковника російські військовослужбовці того ж дня, перевдягнувшись в цивільне, самовільно залишили місце дислокації свого підрозділу у Сімферопольському районі та втекли до краснодарського краю рф.

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