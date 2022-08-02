У Сімферополі мобілізовані росіяни до смерті забили свого полковника, – розвідка
Сьогодні, 12:05
В окупованому Криму мобілізовані росіяни до смерті відгамселили свого полковника.
Про це повідомляють у Головному у правлінні розвідки Міністерства оборони України.
Подія відбулась 1 листопада 2023 року в тимчасово окупованому Сімферополі.
"Група мобілізованих солдатів 20-ї мотострілецької дивізії, що входить до 8 армії південного військового округу зс рф, завдала тяжких тілесних ушкоджень полковнику мусурбекову.
Офіцер окупаційної армії обіймав посаду заступника командира полку.
7 листопада 2023 року у лікарні Сімферополя констатували смерть мусурбекова від отриманих травм", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що підозрювані у вбивстві полковника російські військовослужбовці того ж дня, перевдягнувшись в цивільне, самовільно залишили місце дислокації свого підрозділу у Сімферопольському районі та втекли до краснодарського краю рф.
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Про це повідомляють у Головному у правлінні розвідки Міністерства оборони України.
Подія відбулась 1 листопада 2023 року в тимчасово окупованому Сімферополі.
"Група мобілізованих солдатів 20-ї мотострілецької дивізії, що входить до 8 армії південного військового округу зс рф, завдала тяжких тілесних ушкоджень полковнику мусурбекову.
Офіцер окупаційної армії обіймав посаду заступника командира полку.
7 листопада 2023 року у лікарні Сімферополя констатували смерть мусурбекова від отриманих травм", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що підозрювані у вбивстві полковника російські військовослужбовці того ж дня, перевдягнувшись в цивільне, самовільно залишили місце дислокації свого підрозділу у Сімферопольському районі та втекли до краснодарського краю рф.
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