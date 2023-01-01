Дружини полеглих Героїв з Луцька писатимуть картини про власні історії кохання

Дружини полеглих Героїв з Луцька писатимуть картини про власні історії кохання
Цими вихідними, 2 та 3 грудня, у Луцьку відбудеться перша серія арт-терапевтичних майстер-класів всеукраїнського проекту «Жива. Справжні історії кохання».

Про це розповіли у пресслужбі благодійного фонду «Сучасна Україна» на Волині.

Проект започаткували майже рік тому, аби допомогти дружинам загиблих на війні військовослужбовців віднайти внутрішній ресурс, жити та рухатись далі.

На Волині це другий майстер клас в рамках проєкту, який реалізовує благодійний фонд «Сучасна Україна» у партнерстві з ідейною натхненницею Оленою Сокальською.
Дружини полеглих Героїв з Луцька писатимуть картини про власні історії кохання


Минулого місяця картини творили у Нововолинську, але географія проєкту вже охопила майже усі регіони України. Роботи учасниць та їхні історії кохання двічі експонувались у виставкових залах Києва. На Волині виставку робіт планують у середині лютого.

Організатори запрошують жінок, які втратили своїх коханих на війні, у Луцьк, до майстерні Зоряни Рубан - професійної художниці, члена Національна Спілка Художників України на майстер-клас із живопису, на якому кожна учасниця створить власну історію кохання на полотні – спогад про свого Героя.

У майстерні обіцяють створити затишну атмосферу для результативної роботи та теплого спілкування. Заняття триматиме по 3 години. Усі матеріали для творчого процесу надають організатори.

Зголоситися можна за телефоном (095)544-70-17

Якщо серед ваших знайомих є ті, кому потрібна допомога, розкажіть їм про цю можливість.

Проєкт «Жива. Справжні історії кохання» - не про смерть, він про життя. Про силу, яку відшукує в собі кожна жінка, яка втратила кохану людину чи рідних, аби рухатись далі і втілювати мрії, яких хотіла позбавити війна.
Дружини полеглих Героїв з Луцька писатимуть картини про власні історії кохання

Дружини полеглих Героїв з Луцька писатимуть картини про власні історії кохання

Дружини полеглих Героїв з Луцька писатимуть картини про власні історії кохання

Дружини полеглих Героїв з Луцька писатимуть картини про власні історії кохання





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: арт-терапія, дружини, загиблі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Веганські, безглютенові солодощі луцького бренду GoodMood Food підкорюють Україну
«Важко перемкнути важіль з воїна та вбивці у чоловіка та батька»: досвід ветерана армії США
Керівники медзакладів на Волині наживалися на «відкатах»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На благодійному сольному концерті Сергія Скулинця збиратимуть гроші для ЗСУ
Сьогодні, 15:14
Луцькрада вирішила виділити у 2024-му на потреби армії 500 мільйонів
Сьогодні, 15:03
Дружини полеглих Героїв з Луцька писатимуть картини про власні історії кохання
Сьогодні, 14:49
У Луцьку готують «миколайчики» для діток із деокупованих міст
Сьогодні, 14:37
Лучанин підпільно торгував бойовою зброєю
Сьогодні, 14:11
Схожі новини
Пропонують посмертно присвоїти «Героя України» воїну з Волині Пропонують посмертно присвоїти «Героя України» воїну з Волині
Сьогодні, 13:41
Волинянка отримала нагороду загиблого на війні брата Волинянка отримала нагороду загиблого на війні брата
28 листопад, 18:26
Осиротіли двоє діток: на Волині попрощалися з Героєм Петром Басанським Осиротіли двоє діток: на Волині попрощалися з Героєм Петром Басанським
28 листопад, 16:54
Знову втрата: поліг волинянин Сергій Медведюк Знову втрата: поліг волинянин Сергій Медведюк
28 листопад, 15:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин виборов «бронзу» на чемпіонаті Європи зі стрільби
Сьогодні, 15:36
 0
Обстріл Запоріжжя: 1 загибла, 4 поранених
Сьогодні, 15:20
 0
На благодійному сольному концерті Сергія Скулинця збиратимуть гроші для ЗСУ
Сьогодні, 15:14
 0
Луцькрада вирішила виділити у 2024-му на потреби армії 500 мільйонів
Сьогодні, 15:03
 0
Дружини полеглих Героїв з Луцька писатимуть картини про власні історії кохання
Сьогодні, 14:49
 0
Медіа
відео
1/8