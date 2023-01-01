Дружини полеглих Героїв з Луцька писатимуть картини про власні історії кохання

Цими вихідними, 2 та 3 грудня, у Луцьку відбудеться перша серія арт-терапевтичних майстер-класів всеукраїнського проекту «Жива. Справжні історії кохання».Про це розповіли у пресслужбі благодійного фонду «Сучасна Україна» на Волині.Проект започаткували майже рік тому, аби допомогти дружинам загиблих на війні військовослужбовців віднайти внутрішній ресурс, жити та рухатись далі.На Волині це другий майстер клас в рамках проєкту, який реалізовує благодійний фонд «Сучасна Україна» у партнерстві з ідейною натхненницеюМинулого місяця картини творили у Нововолинську, але географія проєкту вже охопила майже усі регіони України. Роботи учасниць та їхні історії кохання двічі експонувались у виставкових залах Києва. На Волині виставку робіт планують у середині лютого.Організатори запрошують жінок, які втратили своїх коханих на війні, у Луцьк, до майстерні- професійної художниці, члена Національна Спілка Художників України на майстер-клас із живопису, на якому кожна учасниця створить власну історію кохання на полотні – спогад про свого Героя.У майстерні обіцяють створити затишну атмосферу для результативної роботи та теплого спілкування. Заняття триматиме по 3 години. Усі матеріали для творчого процесу надають організатори.Зголоситися можна за телефономЯкщо серед ваших знайомих є ті, кому потрібна допомога, розкажіть їм про цю можливість.