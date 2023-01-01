Дружини полеглих Героїв з Луцька писатимуть картини про власні історії кохання
Сьогодні, 14:49
Цими вихідними, 2 та 3 грудня, у Луцьку відбудеться перша серія арт-терапевтичних майстер-класів всеукраїнського проекту «Жива. Справжні історії кохання».
Про це розповіли у пресслужбі благодійного фонду «Сучасна Україна» на Волині.
Проект започаткували майже рік тому, аби допомогти дружинам загиблих на війні військовослужбовців віднайти внутрішній ресурс, жити та рухатись далі.
На Волині це другий майстер клас в рамках проєкту, який реалізовує благодійний фонд «Сучасна Україна» у партнерстві з ідейною натхненницею Оленою Сокальською.
Минулого місяця картини творили у Нововолинську, але географія проєкту вже охопила майже усі регіони України. Роботи учасниць та їхні історії кохання двічі експонувались у виставкових залах Києва. На Волині виставку робіт планують у середині лютого.
Організатори запрошують жінок, які втратили своїх коханих на війні, у Луцьк, до майстерні Зоряни Рубан - професійної художниці, члена Національна Спілка Художників України на майстер-клас із живопису, на якому кожна учасниця створить власну історію кохання на полотні – спогад про свого Героя.
У майстерні обіцяють створити затишну атмосферу для результативної роботи та теплого спілкування. Заняття триматиме по 3 години. Усі матеріали для творчого процесу надають організатори.
Зголоситися можна за телефоном (095)544-70-17
Якщо серед ваших знайомих є ті, кому потрібна допомога, розкажіть їм про цю можливість.
Проєкт «Жива. Справжні історії кохання» - не про смерть, він про життя. Про силу, яку відшукує в собі кожна жінка, яка втратила кохану людину чи рідних, аби рухатись далі і втілювати мрії, яких хотіла позбавити війна.
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Про це розповіли у пресслужбі благодійного фонду «Сучасна Україна» на Волині.
Проект започаткували майже рік тому, аби допомогти дружинам загиблих на війні військовослужбовців віднайти внутрішній ресурс, жити та рухатись далі.
На Волині це другий майстер клас в рамках проєкту, який реалізовує благодійний фонд «Сучасна Україна» у партнерстві з ідейною натхненницею Оленою Сокальською.
Минулого місяця картини творили у Нововолинську, але географія проєкту вже охопила майже усі регіони України. Роботи учасниць та їхні історії кохання двічі експонувались у виставкових залах Києва. На Волині виставку робіт планують у середині лютого.
Організатори запрошують жінок, які втратили своїх коханих на війні, у Луцьк, до майстерні Зоряни Рубан - професійної художниці, члена Національна Спілка Художників України на майстер-клас із живопису, на якому кожна учасниця створить власну історію кохання на полотні – спогад про свого Героя.
У майстерні обіцяють створити затишну атмосферу для результативної роботи та теплого спілкування. Заняття триматиме по 3 години. Усі матеріали для творчого процесу надають організатори.
Зголоситися можна за телефоном (095)544-70-17
Якщо серед ваших знайомих є ті, кому потрібна допомога, розкажіть їм про цю можливість.
Проєкт «Жива. Справжні історії кохання» - не про смерть, він про життя. Про силу, яку відшукує в собі кожна жінка, яка втратила кохану людину чи рідних, аби рухатись далі і втілювати мрії, яких хотіла позбавити війна.
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