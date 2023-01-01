Обстріл Запоріжжя: 1 загибла, 4 поранених

Обстріл Запоріжжя: 1 загибла, 4 поранених
Внаслідок російських ударів на Запоріжжі загинула жінка, ще четверо людей поранені.

Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.

Росіяни 28 листопада вдарили по Запоріжжю ракетами «Іскандер-К» і «Калібр», пошкоджено територію підприємства, два освітні заклади, магазин.
Обстріл Запоріжжя: 1 загибла, 4 поранених
Обстріл Запоріжжя: 1 загибла, 4 поранених

Ударом дрона-камікадзе по Степногірську пошкоджено вантажний автомобіль із гуманітарною допомогою.
Обстріл Запоріжжя: 1 загибла, 4 поранених
Обстріл Запоріжжя: 1 загибла, 4 поранених
Обстріл Запоріжжя: 1 загибла, 4 поранених

Крім того, впродовж доби загарбники скинули дві авіабомби по Новодарівці та Роботиному, здійснили 29 ударів із безпілотників, 119 ударів із артилерії та РСЗВ по інших населених пунктах регіону.

Внаслідок обстрілів загинула жителька Степногірська, з пораненнями різного ступеня тяжкості до лікарні доправлено ще чотирьох осіб.
Обстріл Запоріжжя: 1 загибла, 4 поранених
Обстріл Запоріжжя: 1 загибла, 4 поранених

Нагадаємо, внаслідок обстрілу окупантами цивільної інфраструктури на Сумщині є поранені та загиблі, серед яких дитина. За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: обстріл, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Веганські, безглютенові солодощі луцького бренду GoodMood Food підкорюють Україну
«Важко перемкнути важіль з воїна та вбивці у чоловіка та батька»: досвід ветерана армії США
Керівники медзакладів на Волині наживалися на «відкатах»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин виборов «бронзу» на чемпіонаті Європи зі стрільби
Сьогодні, 15:36
Обстріл Запоріжжя: 1 загибла, 4 поранених
Сьогодні, 15:20
На благодійному сольному концерті Сергія Скулинця збиратимуть гроші для ЗСУ
Сьогодні, 15:14
Луцькрада вирішила виділити у 2024-му на потреби армії 500 мільйонів
Сьогодні, 15:03
Дружини полеглих Героїв з Луцька писатимуть картини про власні історії кохання
Сьогодні, 14:49
Схожі новини
Російський генерал став підозрюваним через ракетний удар по Умані Російський генерал став підозрюваним через ракетний удар по Умані
28 листопад, 18:53
Обстріл Сумщини: загинула 7-річна дівчинка Обстріл Сумщини: загинула 7-річна дівчинка
28 листопад, 15:59
Негода заважає росіянам бити дронами по Україні Негода заважає росіянам бити дронами по Україні
27 листопад, 17:36
Росіяни обстріляли Білозерку: 1 загиблий, 4 поранених Росіяни обстріляли Білозерку: 1 загиблий, 4 поранених
16 листопад, 16:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин виборов «бронзу» на чемпіонаті Європи зі стрільби
Сьогодні, 15:36
 0
Обстріл Запоріжжя: 1 загибла, 4 поранених
Сьогодні, 15:20
 0
На благодійному сольному концерті Сергія Скулинця збиратимуть гроші для ЗСУ
Сьогодні, 15:14
 0
Луцькрада вирішила виділити у 2024-му на потреби армії 500 мільйонів
Сьогодні, 15:03
 0
Дружини полеглих Героїв з Луцька писатимуть картини про власні історії кохання
Сьогодні, 14:49
 0
Медіа
відео
1/8