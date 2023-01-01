Обстріл Запоріжжя: 1 загибла, 4 поранених
Сьогодні, 15:20
Внаслідок російських ударів на Запоріжжі загинула жінка, ще четверо людей поранені.
Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.
Росіяни 28 листопада вдарили по Запоріжжю ракетами «Іскандер-К» і «Калібр», пошкоджено територію підприємства, два освітні заклади, магазин.
Ударом дрона-камікадзе по Степногірську пошкоджено вантажний автомобіль із гуманітарною допомогою.
Крім того, впродовж доби загарбники скинули дві авіабомби по Новодарівці та Роботиному, здійснили 29 ударів із безпілотників, 119 ударів із артилерії та РСЗВ по інших населених пунктах регіону.
Внаслідок обстрілів загинула жителька Степногірська, з пораненнями різного ступеня тяжкості до лікарні доправлено ще чотирьох осіб.
Нагадаємо, внаслідок обстрілу окупантами цивільної інфраструктури на Сумщині є поранені та загиблі, серед яких дитина. За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження.
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Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.
Росіяни 28 листопада вдарили по Запоріжжю ракетами «Іскандер-К» і «Калібр», пошкоджено територію підприємства, два освітні заклади, магазин.
Ударом дрона-камікадзе по Степногірську пошкоджено вантажний автомобіль із гуманітарною допомогою.
Крім того, впродовж доби загарбники скинули дві авіабомби по Новодарівці та Роботиному, здійснили 29 ударів із безпілотників, 119 ударів із артилерії та РСЗВ по інших населених пунктах регіону.
Внаслідок обстрілів загинула жителька Степногірська, з пораненнями різного ступеня тяжкості до лікарні доправлено ще чотирьох осіб.
Нагадаємо, внаслідок обстрілу окупантами цивільної інфраструктури на Сумщині є поранені та загиблі, серед яких дитина. За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження.
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