Волинянка стала першою в історії 14-разовою чемпіонкою України з боксу

Волинянка стала першою в історії 14-разовою чемпіонкою України з боксу
Тетяна Коб стала чотирнадцятиразовою чемпіонкою України з боксу у ваговій категорії до 50 кілограмів.

Про це повідомляють у Волинській обласній школі вищої професійної майстерності.

Тетяна Коб здобула золоту медаль у ваговій категорії 50 кг на чемпіонаті України, що проходить у Львові.

«Довела, що я - найкраща. Я перша в історії 14-разова чемпіонка України серед дорослих. У мене ще є 2 «срібла» і бронза, а загалом - це 18 чемпіонат України серед еліти. Це моє життя і я кайфую в спорті. Хочу своїм прикладом заохотити людей займатись спортом. Спорт – це характер, дисципліна, мужність, здоров’я. Бій був не легкий, тому що суперниця теж була налаштована на перемогу, але я дівчинка сильна: доклала максимум зусиль, плідно тренувалась, щоб здобути цю перемогу. На даний момент у мене ще немає ліцензії на Олімпійські ігри, але своєю перемогою я заслужила право брати участь в ліцензійних турнірах. Найближчий буде в Італії, де я змагатимусь за ліцензію на Ігри в Парижі», - сказала Коб у коментарі "Укрінформу".

Чемпіонка України також поділилась планами на наступний рік.

«Мені треба плідно тренуватись. Є різні етапи підготовки. У грудні у нас буде збір загальної фізичної підготовки у Тисовці. Я буду тренуватись, старатись і зроблю все, щоб здобути путівку на Олімпійські ігри в Парижі», - додала Коб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: спорт, Волинь, Україна, бокс, Тетяна Коб
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Керівники медзакладів на Волині наживалися на «відкатах»
Як дрони змогли долетіти до Волині: роз’яснення
Клумби проти дронів: скільки обласні центри витратили на ЗСУ, а скільки – на благоустрій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянка стала першою в історії 14-разовою чемпіонкою України з боксу
Сьогодні, 11:13
За добу українські воїни знищили понад тисячу окупантів, 23 артсистеми та 11 танків
Сьогодні, 10:32
Українська ППО знищила 8 «шахедів»
Сьогодні, 09:41
Якою є ситуація на фронті. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:00
На Волині попрощалися з Героєм Василем Струцюком
Сьогодні, 08:20
Схожі новини
Волинська боксерка стала найкращою на турнірі в Чехії Волинська боксерка стала найкращою на турнірі в Чехії
10 травень, 02:17
Кікбоксерка з Луцька виступить на чемпіонаті Європи у Італії Кікбоксерка з Луцька виступить на чемпіонаті Європи у Італії
16 липень, 2019, 19:33
Волинська ДЮСШ завоювала «срібло» на чемпіонаті України Волинська ДЮСШ завоювала «срібло» на чемпіонаті України
26 вересень, 02:17
Волинські боксери вибороли медалі на всесвітній гімназіаді у Бразилії Волинські боксери вибороли медалі на всесвітній гімназіаді у Бразилії
28 серпень, 10:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянка стала першою в історії 14-разовою чемпіонкою України з боксу
Сьогодні, 11:13
 0
За добу українські воїни знищили понад тисячу окупантів, 23 артсистеми та 11 танків
Сьогодні, 10:32
 0
Українська ППО знищила 8 «шахедів»
Сьогодні, 09:41
 0
Якою є ситуація на фронті. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:00
 0
На Волині попрощалися з Героєм Василем Струцюком
Сьогодні, 08:20
 0
Медіа
відео
1/8