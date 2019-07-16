Волинянка стала першою в історії 14-разовою чемпіонкою України з боксу
Сьогодні, 11:13
Тетяна Коб стала чотирнадцятиразовою чемпіонкою України з боксу у ваговій категорії до 50 кілограмів.
Про це повідомляють у Волинській обласній школі вищої професійної майстерності.
Тетяна Коб здобула золоту медаль у ваговій категорії 50 кг на чемпіонаті України, що проходить у Львові.
«Довела, що я - найкраща. Я перша в історії 14-разова чемпіонка України серед дорослих. У мене ще є 2 «срібла» і бронза, а загалом - це 18 чемпіонат України серед еліти. Це моє життя і я кайфую в спорті. Хочу своїм прикладом заохотити людей займатись спортом. Спорт – це характер, дисципліна, мужність, здоров’я. Бій був не легкий, тому що суперниця теж була налаштована на перемогу, але я дівчинка сильна: доклала максимум зусиль, плідно тренувалась, щоб здобути цю перемогу. На даний момент у мене ще немає ліцензії на Олімпійські ігри, але своєю перемогою я заслужила право брати участь в ліцензійних турнірах. Найближчий буде в Італії, де я змагатимусь за ліцензію на Ігри в Парижі», - сказала Коб у коментарі "Укрінформу".
Чемпіонка України також поділилась планами на наступний рік.
«Мені треба плідно тренуватись. Є різні етапи підготовки. У грудні у нас буде збір загальної фізичної підготовки у Тисовці. Я буду тренуватись, старатись і зроблю все, щоб здобути путівку на Олімпійські ігри в Парижі», - додала Коб.
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Про це повідомляють у Волинській обласній школі вищої професійної майстерності.
Тетяна Коб здобула золоту медаль у ваговій категорії 50 кг на чемпіонаті України, що проходить у Львові.
«Довела, що я - найкраща. Я перша в історії 14-разова чемпіонка України серед дорослих. У мене ще є 2 «срібла» і бронза, а загалом - це 18 чемпіонат України серед еліти. Це моє життя і я кайфую в спорті. Хочу своїм прикладом заохотити людей займатись спортом. Спорт – це характер, дисципліна, мужність, здоров’я. Бій був не легкий, тому що суперниця теж була налаштована на перемогу, але я дівчинка сильна: доклала максимум зусиль, плідно тренувалась, щоб здобути цю перемогу. На даний момент у мене ще немає ліцензії на Олімпійські ігри, але своєю перемогою я заслужила право брати участь в ліцензійних турнірах. Найближчий буде в Італії, де я змагатимусь за ліцензію на Ігри в Парижі», - сказала Коб у коментарі "Укрінформу".
Чемпіонка України також поділилась планами на наступний рік.
«Мені треба плідно тренуватись. Є різні етапи підготовки. У грудні у нас буде збір загальної фізичної підготовки у Тисовці. Я буду тренуватись, старатись і зроблю все, щоб здобути путівку на Олімпійські ігри в Парижі», - додала Коб.
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