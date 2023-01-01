Українська ППО знищила 8 «шахедів»





Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.



У ніч на 26 листопада 2023 року окупанти атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, рф) 9-ма ударними БпЛА типу «Shahed».



В результаті бойової роботи протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 8 ворожих безпілотників «Shahed-131/136».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни вночі знову намагалися атакувати Україну ударними безпілотними літаючими апаратами.Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.У ніч на 26 листопада 2023 року окупанти атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, рф) 9-ма ударними БпЛА типу «Shahed».В результаті бойової роботи протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 8 ворожих безпілотників «Shahed-131/136».

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