Українська ППО знищила 8 «шахедів»
Сьогодні, 09:41
Росіяни вночі знову намагалися атакувати Україну ударними безпілотними літаючими апаратами.
Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.
У ніч на 26 листопада 2023 року окупанти атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, рф) 9-ма ударними БпЛА типу «Shahed».
В результаті бойової роботи протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 8 ворожих безпілотників «Shahed-131/136».
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Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.
У ніч на 26 листопада 2023 року окупанти атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, рф) 9-ма ударними БпЛА типу «Shahed».
В результаті бойової роботи протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 8 ворожих безпілотників «Shahed-131/136».
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