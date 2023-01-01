Українська ППО знищила 8 «шахедів»

Українська ППО знищила 8 «шахедів»
Росіяни вночі знову намагалися атакувати Україну ударними безпілотними літаючими апаратами.

Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

У ніч на 26 листопада 2023 року окупанти атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, рф) 9-ма ударними БпЛА типу «Shahed».

В результаті бойової роботи протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 8 ворожих безпілотників «Shahed-131/136».

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Теги: Україна, війна, ППО
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