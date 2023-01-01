Якою є ситуація на фронті. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ

Розпочався 641 день російської повномаштабної військової агресії проти України. Російська федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовуючи тактику терору, завдаючи ракетних та авіаційних ударів, стріляючи ракетними системами не тільки по військовим, але й по численних цивільних цілях.Протягом доби 25 листопада відбулось 58х бойових залучень. Ворог завдав загалом 4х ракетних та 109х авіаційних ударів, 59х ударів МЛРС по позиціях українських військ та різних населених пунктах, - повідомляють у зведенні Генерального штабу ЗСУ.Також минулої ночі російські окупанти завдали 1х авіаудару по Україні, використовуючи ударні БПЛА Shahed-136/131. Усі ворожі безпілотники знищено. На жаль, російські теракти отримали поранення мирних жителів. Зруйновано або пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також протягом доби 26 листопада окупанти знову атакували Україну ударними БПЛА Shahed-136/131. Інформація щодо наслідків наразі оновлюється.Авіаудари вдарили по Петропавлівці, Іванівці, Кислівці, Берестове (Харківська область), Стельмахівці, Білохорівці (Луганська область), Терному та Новомихайлівці (Донецька область).Під артилерійський обстріл потрапили понад 100х населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.Оперативно-стратегічне угруповання "Півнич", сокири Волинь та Полісся: без суттєвих змін.Сокири Сіверщини та Слобожанщини: противник зберігає військову присутність у районах Росії, що межує з Україною. Ворожі війська ведуть активні підривні дії, щоб запобігти розгортанню українських військ під загрозою сокир. Противник збільшує щільність мінних полів уздовж державного кордону в Бєлгородській області (росія).Оперативно-стратегічне угруповання «Хортиця», вісь Куп’янська: ворог провів штурмові дії біля Синьківки та Іванівки (Харківська область), де українські бійці відбили 4 рази атаки.Лиманська вісь: окупанти не проводили жодних наступальних (штурмових) операцій.Вісь Бахмут: українські захисники відбили 10х атак противника біля Кліщіївки та Андріївки (Донецька область). Сили оборони України продовжують штурмові дії на південь від Бахмута (Донецька область), завдають окупантам втрат у живій силі та техніці, зміцнюють свої нові позиції.Оперативно-стратегічне угруповання "Таврія", вісь Авдіївка: за підтримки повітря ворог продовжує намагатися оточити Авдіївку. Українські воїни відстоюють свою позицію та завдають великих втрат окупантам. Наступальні операції противника в околицях Степове, Авдіївка, Первомайське та півдні Новокалинове (Донецька область) були безуспішними. Українські захисники відбили 23-х атаки в тій області.Вісь Мар'їнки: противник провів штурмові дії у околицях Мар'їнки та Новомихайлівки (Донецька область). Сили оборони України відбили 9х атак у цьому районі.Шахтарське вісь: противник провів безуспішні штурмові дії на південь від Золота Ниви та на схід від Старомайорського (Донецька область).Запорізька вісь: ворог зробив 8х невдалих спроб повернути втрачену землю біля Роботиного (Запорізька область).Водночас Сили оборони України продовжують наступальну операцію на осі Мелітополя, завдаючи окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажуючи ворога по всій лінії фронту.Одеса оперативно-стратегічне угруповання, вісь Херсон: українські війська утримують позиції на лівому березі Дніпро, продовжують вести контрбатарейний вогонь, завдаючи ударів в тилу ворога.Протягом доби 25 листопада ВПС України завдала 11х авіаударів по зосередженню військ, озброєння та військової техніки противника.Українські ракетні війська уразили 11х зосередження військ, озброєння та військової техніки, 4х артилерійських систем, 1х командний пост та 1х склад боєприпасів російських загарбників.