На Волині попрощалися з Героєм Василем Струцюком

Василем Струцюком.



Про це



Віддати шану та помолитися за загиблого воїна до батьківського дому у селі Підгайці 25 листопада прийшли рідні, друзі, бойові побратими та односельці.



Велелюдною ходою траурний кортеж супроводжували до Свято-Михайлівського храму, парафіянином якого був Василь.



Після того, як священники звершили "чин похорону", траурна колона пройшла до місцевого кладовища, де з усіма військовими почестями тіло Героя віддали землі.



Василь Струцюк став до лав українського війська, щоб боронити Україну, її незалежність та територіальну цілісність від безжального ворога у грудні 2022 р. та був командиром у відділенні снайперів.



Життя військовослужбовця обірвалося у віці 37 років. Без надійної опори та підтримки у житті лишилися мати, брат, сестра та син загиблого захисника.



«Василь був працьовитою дитиною, добрим, не конфліктним.

Він легко сходився з людьми, завжди приходив на допомогу у важку хвилину.



Ще зі шкільних років було помітно, що наш захисник мав «золоті руки» та любив працювати.



Однокласники його дуже любили», - розповіла класний керівник Василя Струцюка у Підгайцівському ліцеї Галина Баран.



Зі слів настоятеля місцевого храму та військового капелана Івана Гуреєва, який близько спілкувався з Василем та неодноразово навідував захисників на фронті:



"Василь був віруючим християнином. З досвіду знаю, що кожен має своє релігійне переконання та ставлення до Бога, особливо там на війні, тому і помічав за Василем ці особливі моменти віруючої людини, освячуючи на його прохання військовий автомобіль чи щось інше.



А ще Василь був обдарований особливим талантом мисливця (полювальника), тому і обрав вузький напрямок у лавах ЗСУ у захисті країни ставши снайпером. Саме тому був обраний командиром взводу, де своє професійне вміння передавав молодшому поколінню, навчаючи їх цій особливій справі, за що дуже поважали та любили його побратими."



Подвиг Героя Василя Струцюка, який не злякався навали зла і поклав найдорожче - своє життя за Україну і всіх нас навіки буде прикладом для багатьох поколінь українців.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Підгайцях попрощалися з захисником УкраїниПро це повідомили у громаді.Віддати шану та помолитися за загиблого воїна до батьківського дому у селі Підгайці 25 листопада прийшли рідні, друзі, бойові побратими та односельці.Велелюдною ходою траурний кортеж супроводжували до Свято-Михайлівського храму, парафіянином якого був Василь.Після того, як священники звершили "чин похорону", траурна колона пройшла до місцевого кладовища, де з усіма військовими почестями тіло Героя віддали землі.Василь Струцюк став до лав українського війська, щоб боронити Україну, її незалежність та територіальну цілісність від безжального ворога у грудні 2022 р. та був командиром у відділенні снайперів.Життя військовослужбовця обірвалося у віці 37 років. Без надійної опори та підтримки у житті лишилися мати, брат, сестра та син загиблого захисника.«Василь був працьовитою дитиною, добрим, не конфліктним.Він легко сходився з людьми, завжди приходив на допомогу у важку хвилину.Ще зі шкільних років було помітно, що наш захисник мав «золоті руки» та любив працювати.Однокласники його дуже любили», - розповіла класний керівник Василя Струцюка у Підгайцівському ліцеї Галина Баран.Зі слів настоятеля місцевого храму та військового капелана Івана Гуреєва, який близько спілкувався з Василем та неодноразово навідував захисників на фронті:"Василь був віруючим християнином. З досвіду знаю, що кожен має своє релігійне переконання та ставлення до Бога, особливо там на війні, тому і помічав за Василем ці особливі моменти віруючої людини, освячуючи на його прохання військовий автомобіль чи щось інше.А ще Василь був обдарований особливим талантом мисливця (полювальника), тому і обрав вузький напрямок у лавах ЗСУ у захисті країни ставши снайпером. Саме тому був обраний командиром взводу, де своє професійне вміння передавав молодшому поколінню, навчаючи їх цій особливій справі, за що дуже поважали та любили його побратими."Подвиг Героя Василя Струцюка, який не злякався навали зла і поклав найдорожче - своє життя за Україну і всіх нас навіки буде прикладом для багатьох поколінь українців.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію