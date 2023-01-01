Через блокаду кордону в Україні почалися проблеми з постачанням пального, – Мінагрополітики

Через блокаду кордону в Україні почалися проблеми з постачанням пального, – Мінагрополітики
Заступник міністра аграрної політики та продовольства України Маркіян Дмитрасевич заявив, що через блокування польськими перевізниками кордону в Україні почалися проблеми з постачанням палива.

"Зрозуміло, що це знижує рівень продовольчого експорту. Нам вдається врівноважувати ситуацію, але ми бачимо проблеми з таким важливим постачанням, як, наприклад, паливо для України. Це теж треба враховувати", – сказав він в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

Дмитрасевич додав, що для експорту зерна ситуація на кордоні не є критичною. Україна, за його словами, наразі має можливість експортувати продовольчі товари залізничними шляхами та через чорноморські та дунайські порти.

Польські перевізники 6 листопада почали блокування кордону з Україною. Були перекриті три пункти пропуску: Корчова – Краківець, Гребенне – Рава-Руська, Дорогуськ – Ягодин. Перевізники обіцяють здійснювати блокаду до 3 січня 2024 року. А якщо їхні вимоги (головна – скасування транспортного безвізу для України) не будуть виконані, то блокування кордону триватиме й надалі.

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Теги: кордон, Польща, перевізники, страйк
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