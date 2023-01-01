На Волині попрощалися з Героєм Сергієм Бубало

Сергієм Бубало.



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"Сьогодні Люб'язь попрощався із ще одним земляком-Героєм. Небесне військо поповнив Сергій Бубало, котрий став на захист України ще під час АТО. Мужній, добрий, безвідмовний, сміливий - таким він назавжди залишиться в пам'яті всіх, хто його знав. Побратими називали його безсмертним. Але клята війна таки забрала його життя", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині попрощалися з ГероємПро це пише видання "Нове життя".

"Сьогодні Люб'язь попрощався із ще одним земляком-Героєм. Небесне військо поповнив Сергій Бубало, котрий став на захист України ще під час АТО. Мужній, добрий, безвідмовний, сміливий - таким він назавжди залишиться в пам'яті всіх, хто його знав. Побратими називали його безсмертним. Але клята війна таки забрала його життя", - йдеться в повідомленні.

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