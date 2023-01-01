26 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
26 листопада день народження відзначає головний балетмейстер Волинського народного хору, заслужений артист України Валерій Смирнов.
Також особисте свято у депутата Волинської обласної ради, Олександра Тиводара.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає всіх, а також іменинників цього дня – Данила, Георгія, Назара та бажає міцного здоров’я, миру, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Також особисте свято у депутата Волинської обласної ради, Олександра Тиводара.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає всіх, а також іменинників цього дня – Данила, Георгія, Назара та бажає міцного здоров’я, миру, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
26 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Стефанчука просять відправити «закон про заборону УПЦ МП» до Венеційської комісії. ПРІЗВИЩА
25 листопад, 23:10
Черга з вантажівок на пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» розтягнулась на 20 кілометрів
25 листопад, 22:42
Близько 20 водіїв фур, які застрягли на польському кордоні, хочуть евакуюватися в Україну
25 листопад, 22:03
У Луцьку запалили «свічки пам'яті» та молилися за жертв Голодомору
25 листопад, 21:43