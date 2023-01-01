26 листопада на Волині: гортаючи календар

26 листопада на Волині: гортаючи календар
26 листопада день народження відзначає головний балетмейстер Волинського народного хору, заслужений артист України Валерій Смирнов.

Також особисте свято у депутата Волинської обласної ради, Олександра Тиводара.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає всіх, а також іменинників цього дня – Данила, Георгія, Назара та бажає міцного здоров’я, миру, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів!


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Теги: Гортаючи календар, Волинь
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