26 листопада на Волині: гортаючи календар

Валерій Смирнов.



Також особисте свято у депутата Волинської обласної ради, Олександра Тиводара.



Інформаційне агентство ВолиньPost вітає всіх, а також іменинників цього дня – Данила, Георгія, Назара та бажає міцного здоров’я, миру, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 26 листопада день народження відзначає головний балетмейстер Волинського народного хору, заслужений артист УкраїниТакож особисте свято у депутата Волинської обласної ради,вітає всіх, а також іменинників цього дня – Данила, Георгія, Назара та бажає міцного здоров’я, миру, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів!

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