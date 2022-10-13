Покарали водія, який у центрі Луцька їздив під наркотиками





Відповідну постанову ухвалив Луцький міськрайонний суд, пишуть



Зранку 6 жовтня на вулиці Коперника Андрій О. керував Audi, маючи ознаки наркотичного сп’яніння. Огляд чоловіка у медзакладі проводив лікар-нарколог, що підтверджується висновком на стан наркотичного сп’яніння.



Андрій О. вчинив правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 130, зокрема це підтвердили і докази.



Попри те, що правопорушник не з’явився на судове засідання, суд його оштрафували на 17 тисяч гривень та на рік позбавив водійського посвідчення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Водія Audi, якого спіймали у стані наркотичного сп’яніння на одній з центральних вулиць Луцька, оштрафували на 17 тисяч та на рік позбавили водійського посвідчення.Відповідну постанову ухвалив Луцький міськрайонний суд, пишуть Волинські новини Зранку 6 жовтня на вулиці Коперника. керував Audi, маючи ознаки наркотичного сп’яніння. Огляд чоловіка у медзакладі проводив лікар-нарколог, що підтверджується висновком на стан наркотичного сп’яніння.Андрій О. вчинив правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 130, зокрема це підтвердили і докази.Попри те, що правопорушник не з’явився на судове засідання, суд його оштрафували на 17 тисяч гривень та на рік позбавив водійського посвідчення.

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