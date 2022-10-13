Покарали водія, який у центрі Луцька їздив під наркотиками

Покарали водія, який у центрі Луцька їздив під наркотиками
Водія Audi, якого спіймали у стані наркотичного сп’яніння на одній з центральних вулиць Луцька, оштрафували на 17 тисяч та на рік позбавили водійського посвідчення.

Відповідну постанову ухвалив Луцький міськрайонний суд, пишуть Волинські новини.

Зранку 6 жовтня на вулиці Коперника Андрій О. керував Audi, маючи ознаки наркотичного сп’яніння. Огляд чоловіка у медзакладі проводив лікар-нарколог, що підтверджується висновком на стан наркотичного сп’яніння.

Андрій О. вчинив правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 130, зокрема це підтвердили і докази.

Попри те, що правопорушник не з’явився на судове засідання, суд його оштрафували на 17 тисяч гривень та на рік позбавив водійського посвідчення.

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Теги: Луцьк, водій, наркотики
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