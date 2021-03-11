В Україну йдуть хуртовини
Сьогодні, 05:54
Вдень 26 листопада та вночі 27 листопада в Україні очікуються складні погодні умови ІІ (помаранчевого) рівня небезпечності.
Про це повідомляють в Українському гідрометеорологічному центрі.
В Київській, Чернігівській, Черкаській, Одеській областях сильні снігопади, в Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях сильні мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь; очікуються хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця.
В Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях та Криму пройдуть значні дощі.
У північних, центральних, південних областях та Криму посилення вітру до 17-22 м/с, місцями до 25 м/с, в Одеській та Миколаївській областях 25-30 м/с; у західних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с.
На акваторії Чорного моря очікується посилення вітру до 25-30 м/с; висота хвиль 20-30 дм, вдень 26 листопада та вночі 27 листопада висота хвиль 30-50 дм.
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Про це повідомляють в Українському гідрометеорологічному центрі.
В Київській, Чернігівській, Черкаській, Одеській областях сильні снігопади, в Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях сильні мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь; очікуються хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця.
В Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях та Криму пройдуть значні дощі.
У північних, центральних, південних областях та Криму посилення вітру до 17-22 м/с, місцями до 25 м/с, в Одеській та Миколаївській областях 25-30 м/с; у західних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с.
На акваторії Чорного моря очікується посилення вітру до 25-30 м/с; висота хвиль 20-30 дм, вдень 26 листопада та вночі 27 листопада висота хвиль 30-50 дм.
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