В Україну йдуть хуртовини





Про це повідомляють в Українському гідрометеорологічному центрі.



В Київській, Чернігівській, Черкаській, Одеській областях сильні снігопади, в Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях сильні мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь; очікуються хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця.



В Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях та Криму пройдуть значні дощі.



У північних, центральних, південних областях та Криму посилення вітру до 17-22 м/с, місцями до 25 м/с, в Одеській та Миколаївській областях 25-30 м/с; у західних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с.



На акваторії Чорного моря очікується посилення вітру до 25-30 м/с; висота хвиль 20-30 дм, вдень 26 листопада та вночі 27 листопада висота хвиль 30-50 дм.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вдень 26 листопада та вночі 27 листопада в Україні очікуються складні погодні умови ІІ (помаранчевого) рівня небезпечності.Про це повідомляють в Українському гідрометеорологічному центрі.В Київській, Чернігівській, Черкаській, Одеській областях сильні снігопади, в Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях сильні мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь; очікуються хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця.В Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях та Криму пройдуть значні дощі.У північних, центральних, південних областях та Криму посилення вітру до 17-22 м/с, місцями до 25 м/с, в Одеській та Миколаївській областях 25-30 м/с; у західних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с.На акваторії Чорного моря очікується посилення вітру до 25-30 м/с; висота хвиль 20-30 дм, вдень 26 листопада та вночі 27 листопада висота хвиль 30-50 дм.

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