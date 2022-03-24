За добу українські воїни знищили понад тисячу окупантів, 23 артсистеми та 11 танків

За добу українські воїни знищили понад тисячу окупантів, 23 артсистеми та 11 танків
Воїни Сил оборони України знищили вже 324 830 російських окупантів. Крім цього протягом минулої доби ворог зазнав втрат у техніці.

Про це повідомляють у Генеральному штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.11.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 324830 (+1070) осіб,
танків ‒ 5513 (+11) од,
бойових броньованих машин ‒ 10279 (+16) од,
артилерійських систем – 7874 (+23) од,
РСЗВ – 907 (+2) од,
засоби ППО ‒ 597 (+1) од,
літаків – 323 (+0) од,
гелікоптерів – 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5901 (+93),
крилаті ракети ‒ 1565 (+0),
кораблі /катери - 22 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 10288 (+29) од,
спеціальна техніка ‒ 1113 (+1)
Дані уточнюються

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Теги: війна, втрати, росія, Україна, Повітряні сили України
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