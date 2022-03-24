За добу українські воїни знищили понад тисячу окупантів, 23 артсистеми та 11 танків





Про це повідомляють у Генеральному штабу ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.11.23 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 324830 (+1070) осіб,

танків ‒ 5513 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 10279 (+16) од,

артилерійських систем – 7874 (+23) од,

РСЗВ – 907 (+2) од,

засоби ППО ‒ 597 (+1) од,

літаків – 323 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5901 (+93),

крилаті ракети ‒ 1565 (+0),

кораблі /катери - 22 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 10288 (+29) од,

спеціальна техніка ‒ 1113 (+1)

Дані уточнюються

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Воїни Сил оборони України знищили вже 324 830 російських окупантів. Крім цього протягом минулої доби ворог зазнав втрат у техніці.Про це повідомляють у Генеральному штабу ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.11.23 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 324830 (+1070) осіб,танків ‒ 5513 (+11) од,бойових броньованих машин ‒ 10279 (+16) од,артилерійських систем – 7874 (+23) од,РСЗВ – 907 (+2) од,засоби ППО ‒ 597 (+1) од,літаків – 323 (+0) од,гелікоптерів – 324 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5901 (+93),крилаті ракети ‒ 1565 (+0),кораблі /катери - 22 (+0) од,підводні човни - 1 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 10288 (+29) од,спеціальна техніка ‒ 1113 (+1)Дані уточнюються

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію