За добу українські воїни знищили понад тисячу окупантів, 23 артсистеми та 11 танків
Сьогодні, 10:32
Воїни Сил оборони України знищили вже 324 830 російських окупантів. Крім цього протягом минулої доби ворог зазнав втрат у техніці.
Про це повідомляють у Генеральному штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.11.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 324830 (+1070) осіб,
танків ‒ 5513 (+11) од,
бойових броньованих машин ‒ 10279 (+16) од,
артилерійських систем – 7874 (+23) од,
РСЗВ – 907 (+2) од,
засоби ППО ‒ 597 (+1) од,
літаків – 323 (+0) од,
гелікоптерів – 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5901 (+93),
крилаті ракети ‒ 1565 (+0),
кораблі /катери - 22 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 10288 (+29) од,
спеціальна техніка ‒ 1113 (+1)
Дані уточнюються
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Про це повідомляють у Генеральному штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.11.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 324830 (+1070) осіб,
танків ‒ 5513 (+11) од,
бойових броньованих машин ‒ 10279 (+16) од,
артилерійських систем – 7874 (+23) од,
РСЗВ – 907 (+2) од,
засоби ППО ‒ 597 (+1) од,
літаків – 323 (+0) од,
гелікоптерів – 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5901 (+93),
крилаті ракети ‒ 1565 (+0),
кораблі /катери - 22 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 10288 (+29) од,
спеціальна техніка ‒ 1113 (+1)
Дані уточнюються
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