Воїн з Волині отримав відзнаку від Залужного
Сьогодні, 11:54
Волинянин В’ячеслав Савчук уже 15 місяців захищає Україну від рашистських загарбників.
Про це повідомили у газеті "Нове життя".
Бойову муштру він пройшов ще під час строкової служби, яку відбував у «Десні». Коли ж розпочалося повномасштабне вторгнення росії, молодий чоловік вже у березні 2022 року був мобілізований.
За ці місяці побував на різних напрямках, де вносив свою вагому частку в наближення перемоги.
Під час однієї з ротацій створив сім’ю з красунею-бірківчанкою. І знову ж вирушив на фронт.
За сумлінну службу має вже чимало нагород. От і днями отримав відзнаку від головнокомандувача ЗСУ «Хрест Військова честь».
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Про це повідомили у газеті "Нове життя".
Бойову муштру він пройшов ще під час строкової служби, яку відбував у «Десні». Коли ж розпочалося повномасштабне вторгнення росії, молодий чоловік вже у березні 2022 року був мобілізований.
За ці місяці побував на різних напрямках, де вносив свою вагому частку в наближення перемоги.
Під час однієї з ротацій створив сім’ю з красунею-бірківчанкою. І знову ж вирушив на фронт.
За сумлінну службу має вже чимало нагород. От і днями отримав відзнаку від головнокомандувача ЗСУ «Хрест Військова честь».
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