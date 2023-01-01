Воїн з Волині отримав відзнаку від Залужного

Воїн з Волині отримав відзнаку від Залужного
Волинянин В’ячеслав Савчук уже 15 місяців захищає Україну від рашистських загарбників.

Про це повідомили у газеті "Нове життя".

Бойову муштру він пройшов ще під час строкової служби, яку відбував у «Десні». Коли ж розпочалося повномасштабне вторгнення росії, молодий чоловік вже у березні 2022 року був мобілізований.

За ці місяці побував на різних напрямках, де вносив свою вагому частку в наближення перемоги.

Під час однієї з ротацій створив сім’ю з красунею-бірківчанкою. І знову ж вирушив на фронт.

За сумлінну службу має вже чимало нагород. От і днями отримав відзнаку від головнокомандувача ЗСУ «Хрест Військова честь».
Воїн з Волині отримав відзнаку від Залужного

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Теги: Волинь, війна, нагорода
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