Воїн з Волині отримав відзнаку від Залужного





Про це повідомили у газеті



Бойову муштру він пройшов ще під час строкової служби, яку відбував у «Десні». Коли ж розпочалося повномасштабне вторгнення росії, молодий чоловік вже у березні 2022 року був мобілізований.



За ці місяці побував на різних напрямках, де вносив свою вагому частку в наближення перемоги.



Під час однієї з ротацій створив сім’ю з красунею-бірківчанкою. І знову ж вирушив на фронт.



За сумлінну службу має вже чимало нагород. От і днями отримав відзнаку від головнокомандувача ЗСУ «Хрест Військова честь».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянин В’ячеслав Савчук уже 15 місяців захищає Україну від рашистських загарбників.Про це повідомили у газеті "Нове життя" Бойову муштру він пройшов ще під час строкової служби, яку відбував у «Десні». Коли ж розпочалося повномасштабне вторгнення росії, молодий чоловік вже у березні 2022 року був мобілізований.За ці місяці побував на різних напрямках, де вносив свою вагому частку в наближення перемоги.Під час однієї з ротацій створив сім’ю з красунею-бірківчанкою. І знову ж вирушив на фронт.За сумлінну службу має вже чимало нагород. От і днями отримав відзнаку від головнокомандувача ЗСУ «Хрест Військова честь».

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