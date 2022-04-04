Волинянка стала однією з найкращих футболісток України у 2023 році

Футболістка з Волиніпотрапила до списку одинадцяти найкращих гравчинь України у 2023 році.Про це повідомляють у Всеукраїнській асоціації жіночого футболу.Під час III звітно-виборних Загальних зборів Всеукраїнської асоціації футболістів-професіоналів відбулося нагородження “КРАЩИХ 11” футболістів та футболістокСеред нагороджених була і представниця футбольного клубу "Ладомир" з міста Володимир Вікторія Гірин.“КРАЩИХ 11” – це новий проект, в рамках якого було проведено особисте анкетування всіх гравців під час відвідання команд цієї осені.Нагородження проводили, зокрема, головний тренер жіночої збірної команди України Володимир Пятенко, голова Всеукраїнської асоціації тренерів Микола Павлов та віце-президент Української асоціації футболу, голова Всеукраїнської асоціації воїнів-ветеранів Афганістану та діючий військовослужбовець Сергій Куніцин.“КРАЩА 11” футболісток 2023Катерина Самсон (Ворскла Полтава)Ірина Подольська (Ворскла Полтава)Яна Котик (Ворскла Полтава)Катерина Корсун (Ворскла Полтава)Анастасія Вороніна (Колос Ковалівка)Натія Панцулая (Житлобуд-1 Харків)Дар’я Апанащенко (Житлобуд-1 Харків)Даяна Семків (Кривбас Кривий Ріг)Вікторія Гірин (Ладомир Володимир)Яна Калініна (Ворскла Полтава)Роксолана Кравчук (Ворскла Полтава)