На війні з росією загинув волинянин Петро Басанський

На війні з росією загинув волинянин Петро Басанський
Захищаючи територіальну цілісність та незалежність України, від рук російських окупантів загинув воїн з Волині.

Про це повідомляють у Колодяжненській громаді.

На війні загинув захисник із села Колодяжне Петро Миколайович Басанський 1983 р.н., командир другого відділення корегування артилерійського вогню взводу корегування артилерійського вогню батареї управління та артилерійської розвідки.

Герой загинув 24 листопада 2023 року в районі населеного пункту Роботине Запорізької області під час обстрілу ворогом позицій.

У звʼязку із цією трагічною подією у громаді оголошено триденну жалобу.

Про похорон повідомимо додатково.

Колектив Інофрмаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

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Теги: Волинь, смерть, війна, загибель, Колодяжне, Петро Басанський
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