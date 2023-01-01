На Волині масово викликають газову «аварійку»

На номер аварійно-диспетчерської служби 104 «Волиньгазу» тільки до обіду сьогодні, 29 листопада, надійшло понад 100 дзвінків від споживачів газу області.Про це повідомила речниця облгазуНайбільше викликів від мешканців Нововолинська. Люди скаржились на запах газу в приміщеннях житлових будинків і на вводах до житлових будинків.Як повідомив начальник АДС, за фізичними властивостями природний газ не має запаху. Для можливості виявлення витоку газу органолептичним методом на газорозподільних станціях (ГРС) магістральних газопроводів природний газ одоризується, тобто додається спеціальна речовина (етилмеркаптан) для того, щоб природний газ мав запах. Кількість одоранту повинна бути 16 гр. на 1000 м3. На одній з ГРС, через які розподіляється природний газ, імовірно відбулось перевищення норм одоризації. В результаті підвищився рівень запаху газу. Одночасно повідомляємо, що на якість газу вміст одоранту не впливає.«Нагадаємо споживачам: якщо відчули запах газу - телефонуйте 104 та виконуйте поради диспетчера:1. Перекрийте газ.2. Відкрийте вікно для провітрювання.3. Покиньте загазоване приміщення та очікуйте прибуття аварійної бригади», - нагадують газовики.Працівники АДС оперативно реагують надля виявлення та усунення, або спростування витоку природного газу.